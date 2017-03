Massive Bedenken gegen sechsgeschossiges Hotel

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Pläne der Betreiber des Hotels „Wildeshauser Hof“ in Wildeshausen, das Bestandsgebäude auf fünf Geschosse zu erhöhen und einen Anbau mit sechs Geschossen zu errichten, finden nicht die ungeteilte Zustimmung in der Wildeshauser Politik. Das zeigte sich am Dienstagabend im Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt.

Dort hatten die Besitzer die neuen Ausbaupläne vorgelegt, die eine Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Stockenkamp“ erforderlich machen. „Wie es genau aussehen soll, ist noch nicht entschieden“, so Oliver Nicolai. „Das sollte der Rat mitbestimmen.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Politik mit Ausbauplänen für das Hotel gegenüber von Amtsgericht und Katasteramt an der Straße „Im Hagen“ befasst. Eine Mehrheit hatte dem Entwurf zugestimmt, der einen Anbau mit vier Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss an der Westseite des Bestandsgebäudes vorsah. Schon damals gab es einige Widerstände, so hoch zu bauen. Nun aber soll es noch höher hinaus gehen, und damit können sich einige Politiker überhaupt nicht mehr anfreunden. „Da kann ich nicht mitgehen“, betonte Hartmut Frerichs (SPD). „Wir haben uns vor einem Jahr schon verdammt schwergetan. Und nun sollen hier weitere Geschosse her.“

Allerdings waren die meisten Ausschussmitglieder der Ansicht, dass die Optik des Entwurfs deutlich besser war als die ursprüngliche Version. So fand Sonja Plate (CDU), dass man sich zudem besser ein Bild von den tatsächlichen Gegebenheiten machen könnte, wenn die Umgebung visualisiert wird. Auf Antrag von Stephan Rollié (CDU) soll genau solch eine Präsentation vorgelegt werden, um einen Vergleich zum benachbarten Kindergarten oder der Senioreneinrichtung zu haben, die von der Politik auf Zweigeschossigkeit gedrückt worden war. Hermann Hitz (UWG) hatte nicht nur mit dem großen Bau ein Problem, sondern auch mit den geplanten bis zu 260 Betten. „Ich sorge mich, dass kleineren Betrieben das Wasser abgegraben wird.“

Wolfgang Sasse (CDU) hingegen fand die Hotelplanungen „städtebaulich interessant“. Die wirtschaftliche Komponente müsse der Ausschuss nicht berücksichtigen.