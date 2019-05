Vom Maschinenschlosser zum „Manager“

Wildeshausen – Außerordentlich engagiert, professionelles und richtungsweisendes Handeln, leidenschaftlich und kompetent, mit vielfältigen Interessen und nicht zuletzt eine gesunde Portion Humor – Dr. Martina Otto-Schindler, Dezernentin der Landesschulbehörde Osnabrück sparte am Montagmittag in der Aula der Berufsbildenden Schulen Wildeshausen (BBS) nicht mit Lob. Dieses galt Jens Haar, dem neuen Leiter der Schule, dem sie während der kleinen Feierstunde die offizielle Ernennungsurkunde des Niedersächsichen Kultusministers Grant Hendrik Tonne überreichte. Doch damit war ihre Laudatio noch nicht beendet: Denn insbesondere, so Otto-Schindler, bringe Haar ein besonderes „Rüstzeug“ mit: Der heutige Oberstudiendirektor hatte einst eine Lehre zum Maschinenschlosser bei den Amazonenwerken in Hude absolviert.

Es folgte ein Ingenieurs-Studium in Bremen, das er 1991 erfolgreich abschloss. „Das ist wichtig – berufliche Erfahrung vor der Schule“, so die Dezernentin weiter, „Sie haben den richtigen Blickwinkel gewinnen können.“ Es folgte die Entscheidung, Berufsschullehrer zu werden – mit den zusätzlichen Fächern Politik und technische Informatik. Das Referendariat verbrachte er an der BBS II in Delmenhorst, der er 20 Jahre lang treu blieb. Vielfältig sei sein Engagement in Prüfungsausschüssen und diversen Gremien, maßgeblich im Kontakt zur Universität Bremen, wo er sich um die Akkreditierung von Leistungen einsetzt, so Otto-Schindler. Haar war einer von sechs Kandidaten, die sich um den Posten des Schulleiters in Wildeshausen beworben hatte.

Die BBS in der Wittekindstadt sei eine „mit hoher Sach- und Fachkompetenz“, unterstrich sie: „Hier können Sie ernten, was sie von Anfang an gesät haben.“ Gleichwohl sei der Posten in Wildeshausen von einer besonderen Bedeutung: Die Schule sei ein „Grundpfeiler für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung“ und habe quasi eine „Katalysatorfunktion“ für die Region. Die Aufgaben eines Schulleiters seien gewachsen und gingen über Stundenpläne und Personalfragen längst weit hinaus, so Otto-Schindler abschließend. Doch dürfe Haar in Wildeshausen „ein großartiges Team“ an seiner Seite wissen.

In eine ähnliche Kerbe schlug denn auch Landrat Carsten Harings: Ein Schulleiter sei nicht nur Pädagoge, sondern ebenso Manager. Die Anforderungen in dem beschriebenen Umfeld seien hoch. Sein Dank gelte an allen Lehrern an der Schule. Doch habe die Landesschulbehörde mit dem Huder „eine gute Wahl getroffen“, unterstrich er. Der Kreis wolle und werde das hier geschaffenen Lernumfeld und die Schule in ihrer besondern Funktion auch weiterhin umfassend unterstützen. Letzteres sage er ebenso im Namen des Wildeshauser Bürgermeisters Jens Kuraschinski.

Haar selbst fasste sich kurz. Seit Anfang des Monats habe er schon einiges Beeindruckendes an der BBS erleben dürfen. Er freue sich, an der Bildungseinrichtung zu sein. Ebenso auf die Zusammenarbeit mit der Schule und dem Schulträger. In den kommenden Wochen werde er zunächst noch viel lernen müssen, etwa wie die einzelnen Prozesse an der BBS ablaufen. „Heute und in Zukunft gilt: Wir werden miteinander reden. Kommen sie zu mir!“

Viel Lob und Dank erhielt zudem die stellvertretende Schulleiterin Tanja Schlotmann. Sie hatte die Veranstaltung eröffnet – und die BBS-Geschicke während der rund neunmonatigen Vakanz geleitet. Sie hatte sich eingangs der Feierstunde bei allen, die ihr geholfen haben, bedankt. Ein Kompliment gaben ihr alle Redner einstimmig zurück. Insbesondere der Personalrat schloss sich dem an. Schlotmann erntete lang anhaltenden Applaus seitens ihrer Kollegen. fra