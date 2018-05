Marion Mües feiert Jubiläum

Lehrerin ein Vierteljahrhundert im Schuldienst

+ Anja Lösch (r.) überreichte Marion Mües ihre Urkunde und ein speziell bedrucktes T-Shirt. - Foto: Rohdenburg

WILDESHAUSEN - Das war eine überraschende Frühstückspause für Marion Mües aus Wildeshausen. Die 54-jährige Lehrerin an der Holbeinschule ahnte am Donnerstag nicht, dass sie seit 25 Jahren im Schuldienst des Landes Niedersachsen tätig ist. Denn die Rechnung der Landesschulbehörde beginnt mit der Referendariatzeit, die am 2. Mai 1993 startet. Danach schlossen sich diverse „Feuerwehrdienste“ und „Springer“-Tätigkeiten an, bevor Mües am 1. Februar 2000 an der Holbeinschule begann.