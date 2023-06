Maria Rüschendorf von der Diakonie in den Ruhestand: Sie baute die Präventionsarbeit im Landkreis auf

+ © - Im Ruhestand: Annegret von Essen (r.) und das Team der Fachstelle verabschiedeten Maria Rüschendorf (vorne links). © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wildeshausen – Nach 31 Jahren bei der Wildeshauser „Fachstelle Sucht“ der Diakonie im Oldenburger Land ist Maria Rüschendorf in den Ruhestand gewechselt.

„Sie hat die Präventionsarbeit im Bereich Sucht im Landkreis aufgebaut“, betonte die Leiterin der Fachstelle, Annegret von Essen, bei der Verabschiedung. Mittlerweile sei die Präventionsarbeit in den meisten Schulen eine feste Institution. Aber auch in Kindergärten, in Jugendzentren, in Einrichtungen der Jugendhilfe und in Betrieben sei Rüschendorf im ganzen Landkreis mit der Präventionsarbeit unterwegs gewesen.

„In den 31 Jahren hat sich vieles gewandelt“, berichtete Rüschendorf im Rückblick auf ihre Tätigkeit. Anfangs sei es schwer gewesen, kontinuierliche Angebote in Schulen zu machen. Mittlerweile hätten sich die Institutionen sehr geöffnet und arbeiteten gerade über die Schulsozialarbeiter eng mit der Präventionsarbeit zusammen. Aber auch die Gesellschaft habe sich gewandelt. „Insgesamt wird offener über Suchtproblematiken gesprochen und auch ein stärkerer Alkoholkonsum Erwachsener kritischer gesehen“, so Rüschendorf. „Inzwischen nehmen das Thema Cannabis und der Umgang mit Medien viel Raum ein. Ich merke, dass es für die Jugendlichen wichtig war, mit mir offen über dieses Thema sprechen zu können.“

Wichtige Netzwerkarbeit im Landkreis Oldenburg

Aber nicht nur der Austausch mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen machte für Rüschendorf den besonderen Reiz ihrer Arbeit aus. Ein Schwerpunkt war für sie immer die Netzwerkarbeit im Landkreis Oldenburg und die Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Präventionskräften. Das Land Niedersachsen hatte 1992 beschlossen, die Präventionsarbeit zu fördern und neue Stellen eingerichtet, die zu 50 Prozent vom Land und zu 50 Prozent von der Kommune finanziert werden. Die Stelle von Rüschendorf ist eine dieser Stellen. „Der Landkreis Oldenburg hat von Anfang an gesehen, wie wichtig der Bereich Prävention ist“, freut sie sich. Gemeinsam mit den etwa 25 niedersächsischen Fachkräften hat Rüschendorf in den vergangenen Jahren zahlreiche Präventionsprogramme und Materialien erarbeitet, die niedersachsenweit und teilweise auch bundesweit in der Präventionsarbeit eingesetzt werden.

Die Zusammenarbeit im Netzwerk und die Präventionsarbeit in den Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen wird nun Maria Rüschendorfs Nachfolger übernehmen. Jonas Bahrenberg ist bereits seit dem 1. Juni in der Fachstelle tätig und konnte so die ersten Erfahrungen gemeinsam mit seiner Vorgängerin sammeln. Bahrenberg kommt aus der Präventionsarbeit. Zuletzt war der Sozialarbeiter vier Jahre bei der pädagogischen Puppenbühne der Polizei tätig.