Margot Cordugas: Bis ins hohe Alter morgens 1 000 Meter geschwommen

Wildeshausen – Die Wildeshauserin Margot Cordugas feiert heute ihren 95. Geburtstag.

Margot Cordugas lässt sich nicht unterkriegen. In ihrem langen Leben hat sie einiges mitgemacht: Unter anderem die Flucht aus Schlesien, den frühen Tod des Ehemanns, sechs überstandene Lungenentzündungen und zwei Brüche des Oberschenkelhalses kann sie aufzählen, und dennoch sagt sie: „Ich habe ein schönes Leben gehabt.“

Heute feiert Cordugas ihren 95. Geburtstag im Kreise ihrer Familie und kann sich über gesunde Kinder, Enkel und Urenkel freuen, die sich um sie kümmern, wenn es gerade mal gesundheitlich nicht mehr so gut läuft.

Am 15. Dezember 1927 wurde Cordugas in Oppau am Fuße des Riesengebirges geboren. Ihr älterer Bruder Helmut starb mit 20 Jahren im Krieg vor Stalingrad. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester Dorle wurde sie nach einer, wie sie sagt, schönen Kindheit vertrieben und kam zunächst nach Simmerhausen. Später lebte sie in Wildeshausen, arbeitete bei der Familie Cordugas-Hoyer als Haushälterin und lernte dort Carl-August Cordugas kennen, der unter anderem den Wildeshauser Baustoffhandel gründete. Sie heiratete ihren 23 Jahre älteren Mann im April 1955 und feierte die Hochzeit in der Alexanderkirche.

Ehemann und Eltern bis zum Tode gepflegt

Das Paar bekam vier Kinder: Reiner, Ingrid, Peter und Sabine. Margot Cordugas half im Betrieb und kümmerte sich um Haushalt sowie die Kinder. „Viel Arbeit“, sagt sie rückblickend. Dazu kam, dass sie später ihren Mann bis zu seinem Tod im Jahr 1976 sowie beide Eltern zu Hause bis zu ihrem Tod pflegen musste.

Margot Cordugas ließ sich nicht unterkriegen. Sie hat viele Freunde und reiste gerne. Schließlich baute sie ein Haus in der Nähe des Wildeshauser Schwimmbades. „Ich bin bis zum Jahr 2010 jeden Morgen um 7 Uhr einen Kilometer geschwommen“, erzählt sie stolz. Außerdem habe sie allen Enkeln das Schwimmen beigebracht.

Sehr aktiv war Margot Cordugas im Wildeshauser Hausfrauenverein, bei dem sie die Fahrradgruppe leitete und viele Ausflüge organisierte. Bis zum 85. Lebensjahr war sie noch mit ihrem E-Bike unterwegs. Mittlerweile ist sie aber nicht mehr so fit und freut sich, dass sie mit dem Rollator noch einige Schritte gehen kann. Seit zwei Jahren lebt sie in der Seniorenwohngemeinschaft in den Geesthöfen. „Ihr Motto ist: Wer rastet, der rostet“, sagt Sohn Peter bewundernd. An ihrem 90. Geburtstag sei sie mittags gestürzt und habe sich den Oberschenkelhals gebrochen. Im Krankenhaus habe sie dem Arzt gesagt, die Operation müsse schnell gehen, weil sie abends wieder fit sein wolle. Die Ärzte hätten ihr prognostiziert, dass sie möglicherweise nie wieder richtig laufen könne. Weit gefehlt, denn Margot Cordugas blieb eisern und kann wieder laufen.

„Ein lebendes medizinisches Wunder“, schwärmt Peter Cordugas. „Wir freuen uns, dass sie noch so fit ist.“ Heute kann es sich die „Tick-Tack-Oma“, wie sie von Enkeln und Urenkeln genannt wird, bei der Familie gut gehen lassen. Auch Freunde werden zu der Feier beim Sohn erwartet.