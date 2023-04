Marcell Görke gibt seinen Ratssitz in Wildeshausen ab

Von: Dierk Rohdenburg

Marcell Görke. © CDU

Wildeshausen – Der Wildeshauser CDU-Ratsherr und Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Marcell Görke, hat vor wenigen Tagen bei der Stadtverwaltung den Verzicht auf sein Ratsmandat bekannt gegeben.

Görke bestätigte diesen Schritt auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es ist uns seit Oktober nicht gelungen, auf meine Initiative hin die CDU und CDW zusammenzubringen, um in Form einer starken Gruppe gemeinsame Politik für Wildeshausen zu machen“, nannte er einen Grund.

Die CDW hatte sich im Jahr 2018 wegen Unzufriedenheit mit der Arbeit des CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sasse von der CDU abgespalten und eine eigene Fraktion gegründet.

Görke wollte Koalition mit der CDW

„Ich habe seit Herbst 2022 ein Scheitern dieser geplanten Gruppenbildung eng mit meiner politischen Zukunft im Rat verbunden und letztendlich Mitte März nach weiteren erfolglosen Gesprächen die Entscheidung getroffen, mein Mandat niederzulegen“, so Görke. Erschwerend komme die aktuelle Zusammensetzung des Rates mit zehn unterschiedlichen Parteien und Gruppen sowie den daraus resultierenden politischen Interessenskonflikten hinzu. „Für mich persönlich sehe ich so keine Möglichkeit, eine den Bürgern gerechte Politik zu machen, meinen Wählerauftrag zu erfüllen, um so Wildeshausen maßgeblich mit weiterzuentwickeln. In der Kommunalpolitik muss es doch immer darum gehen, gemeinsam für unsere Stadt etwas zu bewegen – getreu dem Motto: In den Parteien getrennt, in der Sache vereint“, betonte Görke.

CDU-Vorsitz im Stadtverband wird noch geklärt

Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und lange gezögert, ergänzte der Christdemokrat. Hinter seinem Mandat stehe schließlich ein persönlicher Wahlauftrag. „Dennoch habe ich die Entscheidung nun getroffen. Dieses Vorhaben wurde im Übrigen seit 2022 sowohl gegenüber dem CDU-Vorstand als auch der Fraktion immer offen von mir kommuniziert. In der nächsten Sitzung des CDU-Stadtverbandes wird darüber beraten, wie es mit meiner Aufgabe als Vorsitzender weitergeht.“

Das offizielle Ausscheiden aus dem Wildeshauser Stadtrat ist erst im Rahmen der Ratssitzung – voraussichtlich am 29. Juni – möglich. Dann kann ein Nachrücker für die CDU gewählt werden. Laut der Parteiliste wäre das Sonja Plate, die bis 2021 im Stadtrat aktiv war, dann aber bei der Kommunalwahl nicht genügend Stimmen erhielt und auf der Liste aus persönlichen Gründen weiter hinten platziert war.

Erstmals 2021 in den Rat gewählt

Der 46-jährige Geschäftsmann Görke war im Herbst 2021 erstmalig in den Stadtrat gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung wurde er zudem zu einem der drei Bürgermeister-Stellvertreter gewählt. Dieses Amt verlor er aber wenige Monate später wieder, weil sich die Gruppe „Pro Wildeshausen“ von der CDU trennte und die Christdemokraten wegen der geänderten Mehrheitsverhältnisse im Rat Görkes Sitz im Verwaltungsausschuss verloren, der für das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters nötig ist.

Kritik an vielen Parteien im Stadtrat

Sasse bedauerte Görkes Schritt außerordentlich, äußerte aber Verständnis dafür: „Er hat sich das nicht leicht gemacht.“ Für die Fraktion sei Görkes Austritt sehr bedauerlich. „Marcell macht keine halben Sachen. Er arbeitet sehr engagiert und akribisch an den Themen“, lobte Sasse den Ratskollegen. Mit dem Verzicht Görkes sei seine politische Planung für eine Verjüngung der CDU-Fraktion durcheinandergeraten. Görke sei ein geeigneter Mann für den Fraktionsvorsitz gewesen. Er könne aber verstehen, dass der Kollege jetzt einen Rückzieher mache. Die politische Lage im Rat mit vielen Fraktionen mache eine erfolgreiche Arbeit für die Stadt schwieriger.