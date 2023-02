Mann kommt bei Wohnungsbrand in Wildeshausen ums Leben

Von: Jürgen Bohlken

Von außen deutete nach dem Löschen des Wohnungsbrandes an der Kaiserstraße in Wildeshausen nichts darauf hin, dass dieses Feuer einen tödlichen Ausgang für einen männlichen Hausbewohner genommen hatte. © Bohlken

Wildeshausen – Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße in Wildeshausen hat am Sonntagvormittag ein Menschenleben gekostet. Ein männlicher Bewohner kam in den Flammen um. Er war von den Nachbarn nach Ausbruch des Feuers vermisst worden. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Nähere Auskünfte zu seiner Person machte die Polizei vorerst nicht.

Zunächst müsse seine Identität zweifelsfrei geklärt sein, hieß es. Weitere Hausbewohner sollen nicht zu Schaden gekommen sein.

Rauch drang auch in die benachbarten Wohnungen ein. Daher ist das Haus vorübergehend unbewohnbar, wenngleich keineswegs zerstört. Das Feuer selbst verwüstete nach Angaben des Einsatzleiters nur das Wohnzimmer der brandbetroffenen Wohnung. Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen worden.

Um 10.34 Uhr hatte die Leitstelle die Feuerwehr Wildeshausen alarmiert. Bei Eintreffen der Brandschützer stand das Wohnzimmer bereits im Vollbrand. Die Ortswehr Düngstrup wurde nachalarmiert. Insgesamt etwa 50 Einsatzkräfte waren mit rund zehn Fahrzeugen vor Ort. Die Wasserversorgung erwies sich als unproblematisch. Hinreichend Löschwasser entnahmen die Einsatzkräfte einem nicht weit entfernten Hydranten. An die Einwohner erging – auch via Hörfunk – die Bitte, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gegen 11.20 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet.