„Mambo“ an der Wassermühle

Heinefelde – Musik- und Kulturliebhaber kamen am Samstagabend rund um die Wassermühle Heinefelde voll auf ihre Kosten. In der Scheune spielte das Ensemble „Camerata figuralis“ unter der Leitung des Musikdirektors, Komponisten und Dirigenten Gerrit Junge unter dem vielversprechenden Motto „Von Brahms bis Banküberfall“. Das Konzert gehörte zur Reihe des GartenKultur-Musikfestivals. Als Veranstalterin nahm die Stadt Wildeshausen keinen Eintritt. „Wir möchten die Kultur in Wildeshausen erlebbar machen und die Veranstaltungsreihe hier etablieren“, betonte die Kulturbeauftragte Birte Hogeback.

Die Eigentümer der Wassermühle, Dagmar Schomburg und Antonius Wahlmeyer-Schomburg, hatten im Archiv der Stadt Oldenburg bereits die historischen Vorboten der Veranstaltung vom Wochenende gefunden. „An der Wassermühle führte früher eine Handelsstraße vorbei. In der Scheune auf dem Gelände sind die Menschen ins Gespräch gekommen und haben Liedergut ausgetauscht“, berichtete Wahlmeyer-Schomburg am Rande der Veranstaltung.

Daniela Baron vom Stadtmarketing dankte dem Ehepaar für das „große Engagement“ in der Vorbereitung. „Sie haben sich außergewöhnlich viel Mühe gegeben“, so Baron, die das Programm mit einer „Reise durch die Musikzeiten“ beschrieb. „Im Mai haben wi r Gerrit Junge in der Düsseldorfer Arena beim Pop-Oratorium .I am‘ live erleben können. Danach wussten wir sofort, dass wir ihn bei uns in Heinefelde begrüßen möchten“, erzählte Dagmar Schomburg.

Die Scheune auf dem Gelände bot für die Musiker und einen Teil der Gäste eine trockene Unterkunft. „Wenn es stärker regnet, kommen sie einfach rein und wir rücken dichter zusammen“, sagte Junge und baute damit eine herzliche Beziehung zu seinen rund 130 Besuchern auf.

In der ersten Dreiviertelstunde standen dann Volkslieder und Lieder im Volkston zu Themen, die die Welt bewegen, auf dem Programm. Besonders beim niederdeutschen Volkslied „Dat du min Leevsten büst“ stimmten viele Gäste ein.

Nach der Pause setzte sich die musikalische Reise in die neuere Zeit fort. Unter „Live is life – that´s what live is!“ konnte das Publikum Klassiker wie „Hit the Road, Jack“ von Percy Mayfield aus dem Jahr 1961 mitsingen. Auch „Mambo“ von Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 1984 und das Lied der deutschen Punkrock-Band „Die Ärzte“ „Lasse red´n“ waren dabei.

Im nächsten Jahr wird es laut Hogeback aufgrund des 750-jährigen Stadtjubiläums sogar zwei Termine des Festivals in Wildeshausen geben. „Einer in der Landgemeinde und einer in der Stadt“, erzählte sie. Wer sich das GartenKultur-Musikfestival auf dem eigenen Anwesen vorstellen kann, sollte sich beim Stadtmarketing Wildeshausen unter Tel. 04431/88800 melden. tbü