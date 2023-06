Petra Dekker aus Wildeshausen spendet Jahresgehalt an Malteser

Von: Dierk Rohdenburg

Auszeichnung: Petra Dekker mit Georg Rehaag (l.) und Thomas Siemer (r.). Das © Malteser/Berg

Wildeshausen – Das ist höchst ungewöhnlich: Die Wildeshauserin Petra Dekker hat den Maltesern in der Kreisstadt ein gesamtes Jahresgehalt gespendet.

Zudem hatte sie mit ihrem Mann Uwe Dekker die Voraussetzungen geschaffen, dass die Hilfsorganisation neben dem eigenen Dachdeckereibetrieb eine Corona-Teststation einrichten konnte.

„Das alles ist nicht nur ein hoher Euro-Betrag, sondern es sind Taten, die ein starkes Mitgefühl und Solidarität in schweren Zeiten lebendig machen“, bedanken sich Georg Rehaag, Leiter des Malteser-Rettungsdienstes für Oldenburg-Nord, sowie der Stadtbeauftragte der Malteser, Thomas Siemer. Der Einsatz stehe beispielhaft für das Engagement vieler, die während der Corona-Krise ihr Bestes gaben.

Zur Vorgeschichte: Der Landkreis Oldenburg hatte die Malteser im Oldenburger Land im Jahr 2020 beauftragt, ein Corona-Impfzentrum in Wildeshausen auf die Beine zu stellen. Für die geplanten 1 000 Impfungen täglich galt es, 60 Personen unter Vertrag zu nehmen. Eine der Bewerberinnen war Petra Dekker, die als medizinische Fachkraft auch über eine entsprechende Impfberechtigung verfügt. „Eigentlich hatte sie sich ehrenamtlich engagieren wollen, was rechtlich in ihrer Tätigkeit für die Malteser nicht möglich war“, heißt es von Rehaag. „Ihr Mann, den sie im Familienbetrieb unterstützt, stellte sie für ihren Einsatz ein Jahr lang frei. Das Jahresgehalt, das sie als Mitarbeiterin im Impfzentrum erhielt, spendete sie anschließend in Gänze der Malteser-Jugend.“

„Die jungen Leute haben in Corona-Zeiten durch die strengen Regeln besonders gelitten. Hier brauchte es dringend Unterstützung“, erklärt Dekker in einer Pressemitteilung der Malteser.

Familienbetrieb stellt Bürogebäude zur Verfügung

Damit aber nicht genug der Hilfe: Der Familienbetrieb Dekker bot den Maltesern ein vorübergehend leer stehendes Bürogebäude kostenlos zur Nutzung an, als diese neue Räume für das Testzentrum suchten. „Ohne Miete und mit großem Vertrauen durften wir umdekorieren und das Mobiliar mitnutzen. Zudem bekamen wir für das Testzentrum im Außenbereich noch einen neuen Eingang“, erzählt Rehaag. „Die selbstlose Unterstützung und Großzügigkeit haben das Leid und die Angst vieler Menschen gelindert und waren beispielgebend“, betont er. Der Rettungsdienst, das gesamte medizinische und pflegerische Personal sowie die Helfer hätten Hand in Hand um das Leben derer gekämpft, die von Covid-19 betroffen waren.