Malin Cordugas betreibt physiotherapeutische Praxis für Tiere – jetzt behandelt sie auch Pferde

Von: Marten Vorwerk

Malin Cordugas behandelt seit März neben Kleintieren auch Pferde. © cordugas

Die 24-jährige Malin Cordugas aus Hölingen hat sich am Kornweg 10 in Wildeshausen selbstständig gemacht. Vor kurzem schloss sie eine Zusatzausbildung zur Pferdeosteopathin erfolgreich ab.

Wildeshausen – Wenn Malin Cordugas über ihre Arbeit redet, gerät sie ins Schwärmen. „Da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen“, sagt die 24-Jährige, die ihre eigene physiotherapeutische Praxis für Tiere betreibt. Am Kornweg 10 in Wildeshausen hat sie in den Räumen der tierärztlichen Praxis für Kleintiere von Kim Übermuth ihren eigenen Bereich. „Das passt sehr gut, weil Kim Übermuth manchmal die Tiere direkt zu mir überweist“, sagt die Tierphysiotherapeutin, die vorrangig Hunde, aber auch Katzen, Hasen und theoretisch sogar Mäuse behandelt.

Von 2015 bis 2018 absolvierte sie ihre Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten bei Thomas Möller in Dötlingen. 2018 begann Cordugas neben ihrer Tätigkeit als Tierarzthelferin eine Weiterbildung zur Kleintierphysiotherapeutin. Zu dieser Zeit arbeitete sie schon bei Übermuth in der Praxis.

„Bisher nur an Pferden von Freunden und Bekannten aktiv“

2021 folgte eine erneute Weiterbildung zur Pferdeosteopathin. Auch diese Zusatzqualifikation schloss sie erfolgreich ab. Seit März dieses Jahres ist sie neben der Tätigkeit als Physiotherapeutin für Kleintiere also auch für die Behandlung von Pferden verantwortlich. „Das ist aber gerade erst angelaufen. Bisher bin ich da eher an Pferden von Freunden und Bekannten aktiv“, erklärt sie.

Für die Therapien der Pferde fährt Cordugas raus, nach Absprache auch mehr als 30 Kilometer außerhalb Wildeshausens. Die Kleintiere kommen zu ihr in die Praxis. „Es sind meist Hunde, die nach einer Operation Physiotherapie brauchen, Probleme mit dem Rücken haben oder vorbeugend untersucht werden.“ Cordugas rät, Hunde mindestens einmal pro Jahr untersuchen zu lassen – „auch wenn sie noch jung und gesund sind“.

Unterwasserlaufband hilft bei Therapie

Die 24-Jährige arbeitet mit Massagen, Bewegungs- und Wärmetherapien sowie mit einem Unterwasserlaufband. „Dabei kommen die Tiere ins Wasser und laufen dort auf einem Laufband. Der Vorteil ist, dass durch den Wasserauftrieb die Gelenke entlastet werden und sich die Tiere schmerzfrei bewegen können“, so Cordugas. Nicht jeder Hund gehe freiwillig ins Wasser. „Manchmal muss man sie antrainieren. Nach ein, zwei Treffen haben sie aber meist Spaß daran.“

Die Liebe zum Tier habe sie in ihrer Kindheit entwickelt, sagt Cordugas. Ihre Eltern betreiben einen Hof in Hölingen, auf dem sie heute mit ihrem Freund lebt. „Ich bin mit Pferden, Hunden und Katzen aufgewachsen. Mir war früh klar, dass ich etwas mit Tieren machen möchte.“