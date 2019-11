Mahnende Bilder

Ausstellung mit Berlinicke-Werken im Stadthaus eröffnet

+ Wolfgang Däubler (links) hielt eine bewegende Rede, in der er zum Widerstand gegen Judenhass aufrief und die Werke seines ehemaligen Kollegen Hartmut Berlinicke erläuterte.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. „Ich frage mich, und Hartmut Berlinicke fragte es sich auch: Sind wir hier und heute laut genug, um dem wachsenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft Einhalt zu gebieten?“ Keine leicht zu beantwortende Frage, die Wolfgang Däubler in den Raum stellte. Der stellvertretende Bürgermeister hielt am Dienstagabend eine Rede zur Eröffnung einer interreligiösen Ausstellung mit Radierungen und Drucken von Berlinicke im Wildeshauser Stadthaus. Der Künstler ist im März 2018 überraschend verstorben und war Weggefährte Däublers. Beide waren jahrelang als Religionslehrer in der Kreisstadt aktiv. Dementsprechend gelang Däubler eine bewegende und mahnende Rede, in der er Berlinickes Bilder einordnete und vor Judenhass warnte.