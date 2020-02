Mädchengruppe hilft in der Not

SERIE Die Geschichte der Wildeshauser Feuerwehr: Besondere Maßnahme im Zweiten Weltkrieg

+ Das Bild zeigt die Freiwillige Feuerwehr während der Löscharbeiten bei einem Brand an der Westerstraße am 3. März 1929: Die Häuser Nr. 28 (rechts: Textilgeschäft Moikow) und Nr. 32 (links: Drogerie Borchers) sind komplett abgebrannt, das Haus Nr. 30 (Mitte: Goldschmiede/Uhrengeschäft Stöver) nur zum Teil. Sie wurden noch im gleichen Jahr wieder aufgebaut. Das Doppelhaus Nr. 30/32 ist heute noch vorhanden. Fotos: bürger- und geschichtsverein

Wildeshausen – Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen besteht im September 125 Jahre. Seit ihrer Gründung am 28. September 1895 haben die ehrenamtlichen Helfer viele Brände gelöscht. Einen Tiefpunkt hatte das Ehrenamt jedoch im und nach dem Ersten Weltkrieg, denn 14 der Kameraden kamen nicht zurück in die Heimat. Erst später ging es mit der Feuerwehr wieder aufwärts, wenn auch im Jahr 1923 noch die Nachwirkungen des Krieges zu spüren waren. So hatte die Feuerwehr für 100 Meter ihrer neuen Schläuche keine Kupplungen, weil der Hersteller sich in Köln, also in besetztem Gebiet, befand und deshalb nicht liefern konnte. Auch die Inflation machte der Feuerwehr zu schaffen. Sie bildete deshalb einen Fonds, der in Zigarren angelegt war. Und wer zu spät zu Übungen kam, musste nicht mehr in Reichsmark zahlen, sondern in mit Bier gefüllten Gläsern.