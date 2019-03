110 Jungs bauen am Aktionstag Raketen, lernen löten oder spielen Fußball

Unter Anleitung lernten die Jungs in den verschiedenen Workshops eine Menge dazu – und hatten Spaß.

Wildeshausen – Mehr als 110 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Landkreis Oldenburg haben am Sonnabend am „Jungs Aktionstag“ im Jugendzentrum Wildeshausen teilgenommen – Mädchen durften allerdings nicht mitmachen. Unter 16 Workshops konnten die Jungen zwischen zehn und 14 Jahren ihren Favoriten auswählen.

Das Angebot reichte vom kreativen Malen mit Acryl, Ölkreide oder Buntstiften über einen „Graffiti Workshop“ bis hin zum Erste-Hilfe-Kurs, der gemeinsam von Feuerwehr und Maltesern organisiert worden war.

Besonders hoch standen die Elektronikangebote im Kurs. Egal ob im Technik-Workshop von Gereon Walther elektrische Grundkenntnisse und -fertigkeiten wie das Löten vermittelt wurden oder ob am Ende eine funktionierende LED-Lampe und ein Elektrowürfel standen. Die Jugendlichen waren mit Begeisterung bei der Sache. Individuelle Frühstücksbretter wurden unter fachlicher Anleitung von Jörn Brünger gefertigt.

Wer sich sportlich betätigen wollte, hatte die Qual der Wahl zwischen Hallenhockey, Klettern und Selbstverteidigung. Der Workshop Federfußball wurde von den beiden Nationalspielern Sven Walter vom TV Lipperode und David Zentarra vom FFC Hagen unterstützt. Mit dem Ziel, eine Tagesband zu gründen, ging es im Probenraum des Jugendzentrums ans Werk.

Die absoluten Favoriten waren aber der Raketenbau, Fußball und der Green-Screen-Foto-Workshop. Die Raketenbauer bastelten ihre Flugkörper aus Plastikflaschen und Stegplatten. Als Antriebe dienten Wasser und Druckluft. Beim anschließenden Testflug erreichten die Modelle eine Höhe von immerhin acht Metern, bevor sie abkippten und durch Fallschirme gebremst sicher landeten. Um Personen besser freistellen zu können, werden sie im „Green-Screen-Verfahren“ vor einem grünen Hintergrund fotografiert. So kann man virtuell per Mausklick vor die Pyramiden nach Ägypten oder in eine Science-Fiction-Szene gelangen.

„Es ist wichtig, dass Jungs auch mal unter sich von Gleichaltrigen und Männern lernen können“ , ist der Dötlinger Jugenddiakon Jochen Wecker überzeugt, ohne gleich eine Gender-Debatte lostreten zu wollen.

Für Roni Moklaschi vom Wildeshauser Jugendzentrum ist die Zusammenarbeit mit allen acht Jugendpflegen im Landkreis und dem Kreisjugendpfleger besonders beeindruckend. „Wir organisieren den Jungs-Tag jetzt das sechste Mal und das Miteinander funktioniert reibungslos.“

Dabei bedeutet die Organisation des Aktionstages eine enorme logistische Leistung. Für 16 Gruppen müssen Räume und Hallen zur Verfügung gestellt werden. Im Mittelpunkt stand dabei das Jugendzentrum mit der angrenzenden Kunstschule und dem Waltberthaus. Die vier Hallen der Wallschule, der Hunteschule, der Realschule sowie der St.-Peter-Schule mussten ebenfalls rechtzeitig gebucht werden. Die Vereine stellten ihre Ansprüche für diesen Tag hintenan.

Das alles wäre ohne die fast 40 ehrenamtlichen Kursbetreuer nicht zu leisten. Auch hier nutzten die Jugendpfleger ihre Kontakte über die Jugendlichen zu den Eltern.

Inklusive Mittagessen wurde von jedem Teilnehmer ein Beitrag von sieben Euro verlangt. Natürlich lassen sich darüber die Workshops nicht finanzieren. Die Veranstalter wären froh über Unternehmen, die neben den Gemeinden den Aktionstag im nächsten Jahr unterstützen wollen. Dieses Mal wäre es ohne die Unterstützung der Volksbank Wildeshauser Geest finanziell sehr eng geworden, betonte Moklaschi. hri