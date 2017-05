„Macht, was ihr wollt, aber werdet keine Nationalisten!“

David McAllister eröffnet Europawoche der Berufsbildenden Schulen

+ David McAllister (vorne) ernannte zwölf Schüler zu Europabotschaftern. - Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Mit warnenden Worten vor Nationalismus und Populismus hat der niedersächsische Europaabgeordnete David McAllister (CDU) am Freitag die Europawoche bei den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen eröffnet. „Hütet euch vor sogenannten Alternativen in Deutschland“, warnte er die Schüler vor Politikern, die „einfache Antworten auf schwierige Fragen geben“.