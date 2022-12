Nach Automatensprengungen: LzO gibt Selbstbedienungspavillon am Westring auf

Von: Dierk Rohdenburg

Bald Geschichte: der LzO-Pavillon am Westring. © dr

Wildeshausen/Landkreis – Als Konsequenz aus den vergangenen Geldautomatensprengungen in der Region wird die Landessparkasse zu Oldenburg nach eigenen Angaben ab sofort ihre Sicherheitsmaßnahmen Schritt für Schritt erweitern. So werden unter anderem die Zugänge zu den SB-Foyers nachts eingeschränkt sowie einzelne Geldautomaten vorübergehend vom Netz genommen.

Darüber hinaus werden weitere Vorkehrungen getroffen, zu denen sich die LzO aus Sicherheitsgründen nicht konkret äußern wird.

Für Wildeshausen bedeuten diese Maßnahmen nach Angaben des LzO-Pressesprechers Andreas Renken ganz konkret, dass der SB-Pavillon am Westring in den nächsten Wochen komplett abgebaut wird. In der Geschäftsstelle am Gildesplatz werden zeitweise Automaten entfernt und durch sicherere ersetzt. Hier kann es zu Wartezeiten kommen.

„Wir haben in den vergangenen Jahren erhebliche Beträge in die Sicherheit, den Betrieb und die Zuverlässigkeit unserer Geldautomaten-Standorte investiert. Wir müssen leider feststellen, dass professionell agierende Tätergruppen zunehmend rücksichtsloser vorgehen“, teilte Michael Thanheiser, Vorsitzender des Vorstandes der LzO, mit. Durch die Verwendung von Festsprengstoffen richteten sie nicht nur immense Schäden an Gebäuden an. Vielmehr berge ihr Vorgehen ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für Menschen, die sich im Umfeld der Automaten aufhalten.

Kunden müssen mit Einschränkungen rechnen

„Als Konsequenz daraus werden wir jetzt weitere vorbeugende Maßnahmen umsetzen, die in Teilen auch Einschränkungen für unsere Kunden vorsehen“, so Thanheiser.

Um auch in Zukunft die Unversehrtheit unschuldiger Dritter und eine sichere Bargeldversorgung gewährleisten zu können, wird die LzO in den nächsten Wochen und Monaten ihre Sicherheitsvorkehrungen ausweiten. Dabei werden unter anderem an zahlreichen Filialstandorten Umbaumaßnahmen durchgeführt. Diese sollen insgesamt bis Mitte des Jahres 2023 abgeschlossen sein. Alle anderen in den SB-Foyers und SB-Filialen vorhandenen Geräte wie Kontoauszugsdrucker und Selbstbedienungsterminals bleiben in Betrieb.

Teil der Sicherheitsmaßnahmen sind auch eingeschränkte Zugangszeiten zu den SB-Foyers der Filialen. Sie werden bis auf Weiteres von 23 bis 6 Uhr geschlossen bleiben.