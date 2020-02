LzO-Automat am Westring versetzt

Wer den alten Euronics-Parkplatz am Westring in Wildeshausen ansteuert, um beim Automaten der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) Geldscheine zu ziehen, geht seit Montag leer aus. Das Gerät wurde rund 250 Meter versetzt und befindet sich jetzt auf dem neuen Euronics-Parkplatz neben dem Famila-Einkaufscenter. Es ist jedoch noch nicht betriebsbereit. Das teilte die LzO auf Nachfrage mit, die auf entsprechende Aushänge am Pavillon verwies, mit denen Kunden informiert worden seien. Foto: Rohdenburg