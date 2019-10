„Luzis“ Kater suchen ein neues Zuhause

Wildeshausen – Das Schicksal der Katze „Luzi“ beschäftigte im April nicht nur die Tierschutzgruppe Oldenburg Land, sondern auch viele Leser unserer Zeitung. Das Tier war damals einige Tage hochschwanger und verängstigt durch die Gärten im Bereich des Ginsterweges in Wildeshausen gelaufen. Sie hatte offenbar keinen Besitzer, der sich um sie kümmerte und ließ sich auch nicht greifen.

Nachdem die Tierschützer die Katze in einer Falle erwischt und zu einer Pflegestelle gebracht hatten, schenkte „Luzi“ in einer schweren Geburt, die sie ohne Hilfe wohl nicht überlebt hätte, sechs Katzen das Leben. „Vier von ihnen sind mittlerweile sehr stattliche junge Kater, die entweder zu zweit oder einzeln mit einem geeigneten bereits vorhandenen Katzenpartner ein liebevolles Zuhause suchen“, teilt Edith Kaminski von der Tierschutzgruppe mit. Alle vier Kater zeichnen sich ihren Angaben zufolge dadurch aus, dass sie Kinder sehr lieben. „Es kann ruhig auch mal hoch hergehen, das stört gar nicht, und es wird ordentlich mitgetobt“, so Kaminski. „Schmusen und Kuscheln gehören aber ebenso dazu. Alle Kater sind bereits kastriert, gechipt, zweimal geimpft sowie entfloht und entwurmt.“

Wer Interesse hat, einer Katze ein neues Zuhause zu geben, sollte sich telefonisch unter 0152/24464743 bei der Tierschutzgruppe Oldennburg Land melden. Eine schnelle Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an kontakt@olland.de möglich. dr