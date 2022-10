Lukas Reinken (CDU) und Thore Güldner (SPD) gewinnen Direktmandate

Von: Ove Bornholt, Gero Franitza

Lukas Reinken (CDU), Thore Güldner (SPD) und Harm Rykena (AfD) vertreten die Region künftig im Landesparlament in Hannover. Das hat die Wahl am Sonntag ergeben.

Landkreis – Ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkreis Oldenburg Land und ein schneller, sehr deutlicher Sieg im Wahlkreis Cloppenburg-Nord: Thore Güldner (SPD) holte 33,05 Prozent der Erststimmen und damit letztendlich 3,23 Prozent mehr als Nadja Lampe (CDU/29,82 Prozent). Außer dem Sozialdemokraten aus der Gemeinde Dötlingen wird Harm Rykena (AfD) aus Ahlhorn den Wahlkreis in Hannover vertreten. Auf Listenplatz neun wird er dank des guten Ergebnisses auf Landesebene in den Landtag einziehen. Im Wahlkreis Cloppenburg-Nord, zu dem Wildeshausen und Großenkneten gehören, siegte Lukas Reinken (CDU) mit 39,75 Prozent. Er lag damit deutlich vor der SPD-Kandidatin Pia van de Lageweg (27,33 Prozent). Imke Haake (FDP), eigentlich aussichtsreich auf Listenplatz drei, musste bangen. Ob die Liberalen in den Landtag einziehen, stand bis Redaktionsschluss nicht fest.

Schnell hatte sich abgezeichnet, dass Reinken im traditionell „schwarzen“ Wahlkreis uneinholbar in Führung lag. Er zeigte sich zufrieden mit seinem Ergebnis. „Das spiegelt die Stimmung in den letzten Tagen im Wahlkampf wider.“ Zwar hat er nicht das Niveau seines Vorgängers Karl-Heinz Bley (48,07 Prozent/2017) erreicht, aber „die Ergebnisse waren ja auch im ganzen Land etwas schlechter, und ich habe einfach noch nicht seine Bekanntheit“. Die Resultate für die Landespartei „sind sehr bitter“, stellte Reinken fest. Dass der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann noch am Wahlabend seinen Rücktritt verkündete, sei ein Zeichen von „Souveränität und Stärke“, so Reinken. Eine Wohnung in Hannover wird er sich nicht nehmen. Das sei nicht üblich. Er werde die meiste Zeit im Wahlkreis verbringen.

Für die SPD-Direktkandidatin Pia van de Lageweg war schnell klar, dass ein Einzug in den Landtag nur über die Liste möglich sein würde. Zu gut hatte Hauptkonkurrent Reinken abgeschnitten. „Für den ersten Anlauf und dafür, dass mich in Wildeshausen keiner kannte, bin ich aber zufrieden“, sagte van de Lageweg. Mit Listenplatz 24 hing ihr Einzug in den Landtag maßgeblich davon ab, ob die FDP es ins Parlament schafft und wie viele Genossen ein Direktmandat holen. Bis Redaktionsschluss war deswegen nicht klar, ob van de Lageweg in den Landtag einziehen wird.

Zu den Gewinnern der Wahl zählt eindeutig die AfD. „Da kann man ein bisschen stolz drauf sein“, sagte Andreas Altergott, Direktkandidat im Wahlkreis 66. „Die Leute haben einfach keine Lust mehr auf die Politik, die gerade herrscht. Sie sind unglücklich und wollen eine Veränderung.“

Hörbar glücklich über seinen Einzug in den Landtag war SPD-Kandidat Thore Güldner. „Ich habe damit gerechnet, dass es knapp wird, auch damit, dass es knapper wird“, sagte der künftige direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis 64 (Oldenburg Land). „Umso größer ist die Freude“, so der Aschenstedter, der seine Wahlkampfparty im Vereinsheim des SV Urneburg feierte. Die Stimmung sei hervorragend. Mit 33,05 Prozent der Erststimmen lag Güldner klar vor der CDU-Kandidatin Nadja Lampe, die 29,82 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Sie war es auch, die ihm als Erste zu seinem Sieg gratuliert habe, so Güldner. „Von einem Berliner Rückenwind kann man nicht gerade sprechen“, sagte er nach dem Abschneiden seiner Partei. Aber das seien die Niedersachsen auch nicht gewohnt. Die Wähler hätten sich jedoch klar für Stephan Weil als Ministerpräsidenten ausgesprochen.

FDP liegt über dem Landesdurchschnitt

Nadja Lampe sei natürlich enttäuscht, dass es nicht gereicht habe, berichtete der CDU-Kreisvorsitzende Philipp Albrecht. Doch freue sie sich über den Zuspruch während des Wahlkampfes und den Sieg in ihrer Heimatgemeinde Ganderkesee. Lampe habe erwartet, dass es schwierig werden würde, das Direktmandat zu holen. Im Landesvergleich habe sie jedoch Stimmen gutmachen können, so Albrecht. Die Ursachen für die Niederlage sieht er in Hannover: So sei es nicht gelungen, eine Gegenposition zur Ampel in Berlin aufzubauen, und Weil sei als Ministerpräsident beliebter gewesen als Althusmann. Der Rücktritt sei folgerichtig.

Die FDP schnitt in beiden Wahlkreisen besser als im Landesdurchschnitt ab. Die Grünen waren im Landkreis Oldenburg ebenfalls besser als im Land, während sie im Wahlkreis Cloppenburg-Nord weit unter dem Durchschnitt lagen.