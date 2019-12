Vom Luftschiffhafen bis zu den Nazis

Neue Ausgabe der „Wildeshauser Schriften“ beleuchtet Geschichte der Stadt

+ Die Autoren Peter Hahn, Werner Stommel und Peter Heinken (vorne, von links) präsentierten das Heft mit Eva-Maria Ameskamp, Cornelia Harms und Karl-August Kolhoff (hinten, von links) vom Bürger- und Geschichtsverein. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die „Wildeshauser Schriften für Heimat, Geschichte und Kultur“ widmen sich in ihrem neuen Heft vier Themen: dem Luftschiffhafen (1915 bis 1922), der Revolution 1918/19, dem Kampf um den Erhalt der Bahn in den 1980er- und 90er-Jahren sowie der Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus. Das 85-seitige Magazin ist frisch gedruckt und kann für zehn Euro im Buchhandel sowie beim Bürger- und Geschichtsverein erworben werden. Dessen Vertreter und die Autoren stellten die Inhalte am Mittwoch in einem Pressegespräch vor.