Lüerter Schützen rüsten sich für die Zukunft

Schießstand modernisiert / Neue Anlage hochmodern mit elektronischer Auswertung

+ Legen testweise an: Schießwart Holger Nicolaus, Vorsitzender Dirk Depken und Kassenwart Gerald Meyer-Nicolaus (von links). Foto: Rinne

Lüerte - Von Holger Rinne. Der Schützenverein Lüerte-Holzhausen hat am Freitagabend auf dem Schießstand in Lüerte den ersten Abschnitt des „Projekts Zukunft“ präsentiert. Nach dem letzten Rundenwettkampf im Januar hatten sich 20 Mitglieder in 600 Arbeitsstunden an die Renovierung des Luftgewehrstands gemacht. Optisch zeigt sich die Halle jetzt in einem strahlenden Weiß, das in Höhe der Kugelfänge von einem leuchtend grünen Band unterbrochen wird. Der Raum wird nun mit LED-Flachpanels beleuchtet. Doch die optische Aufwertung ist nicht die entscheidende Neuerung. Die Lüerter Schützen haben die sechs Luftgewehrstände mit einer hochmodernen elektronischen Schießanlage ausgestattet. „Früher waren hier Zuganlagen installiert. Wenn unsere Sportschützen dann zu Kreis- und Landesmeisterschaften fuhren, mussten sie sich erst mal auf die seit einigen Jahren auf dieser Ebene üblichen elektronischen Anlagen umstellen. Das war immer ein Wettbewerbsnachteil“, erklärt Vorsitzender Dirk Depken. Jeder Schuss wird nun elektronisch mit einer Genauigkeit von bis zu einem hundertstel Millimeter ausgewertet und auf den Monitoren neben den Schützen angezeigt. Zudem können die Ergebnisse auf einen Großbildschirm im Aufenthaltsraum übertragen werden. „Das sorgt bei Wettbewerbern für mehr Spannung unter den Zuschauern“, ist sich Gerold Meyer-Nicolaus (1. Kassenwart) sicher.