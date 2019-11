Ludwig-Schlaich-Stiftungspreis an Katharina Seelhoff

Absolventin der Heilerziehungspflege

+ © Akademie für Rehaberufe Katharina Seelhoff (M.) zusammen mit Maren Hemelt und Schulleiter Ingo Tietmann bei der Preisverleihung in Potsdam. © Akademie für Rehaberufe

Wildeshausen – Katharina Seelhoff, Absolventin der Heilerziehungspflege in Wildeshausen, hat am Montagabend den Ludwig-Schlaich-Stiftungspreis für herausragende Facharbeiten von angehenden Heilerziehungspflegern erhalten. Dies geschah im Rahmen der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege in Deutschland in Potsdam. Es war das erste Mal, dass dieser Preis nach Niedersachsen ging.