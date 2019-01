Lotsen für junge Familien gesucht

Ausbildungskurs für engagierte Ehrenamtliche

+ © Franitza Betreut die Familienlotsen: Koordinatorin Claudia Zuchgan vom Jugendamt. © Franitza

Landkreis - Jede Familie hat Tag für Tag die Herausforderungen im Alltag mit Kindern zu meistern. Manchmal kommt es zu Krisen und Konflikten durch Arbeitslosigkeit, Trennung, Krankheit oder Probleme in der Schule. „Da ist es gut, wenn Mütter und Väter unkompliziert um Hilfe und Unterstützung bitten können“, wirbt der Landkreis Oldenburg: Dafür sind ehrenamtliche Familienlotsen - früher Erziehungslotsen genannt - im Einsatz. Ihre Aufgabe sei es, einmal in der Woche Familien zu Hause zu besuchen und so zu wichtigen Gesprächspartnern zu werden.