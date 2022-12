Lose der Rotary-Weihnachtstombola fast ausverkauft

Von: Dierk Rohdenburg

Der Hauptgewinn der diesjährigen Tombola. © Rotary

Wildeshausen – Wie der Rotary Club Wildeshausen in einer Pressemitteilung berichtet, sind die Lose der Weihnachtstombola weitgehend vergriffen.

Falls diese – wie vermutet – bereits im Laufe des Samstags ausverkauft sein sollten, bleibt die Losbude vor dem Rathaus am Sonntag geschlossen. Eine Rückgabe ausgefüllter Lose ist jedoch von 17 bis 18 Uhr vor dem Stadthaus möglich. Anschließend beginnt an gleicher Stelle die Ziehung der über 50 Gewinne inclusive des Hauptpreises, einem Mitsubishi Space Star. Rotary Präsidentin Christine Gronemeyer bedankt sich bei allen Loskäufern: „Ich bin begeistert, wie die Wildeshauser Weihnachtstombola zu einer festen Institution in unserer Kreisstadt geworden ist. Niemand geht bei der Ziehung leer aus, denn gemeinsam unterstützen wir Projekte in Wildeshausen und umzu, die unserem Gemeinwohl zugutekommen.“ Insbesondere bedankt sich der Rotary Club bei den unterstützenden Firmen für die Ausstattung der Tombola mit Preisen.