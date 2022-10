Lokal „Zeitlos“ öffnet an der Ahlhorner Straße

Von: Ove Bornholt

Teilen

Desiree Budde, Betreiber Tahsin Ibo, City-Manager Ralf Möllmann und Bürgermeister Jens Kuraschinski (von links) in dem neuen Lokal. © bor

Mit dem „Zeitlos“ gibt es ein neues Lokal in Wildeshausen. Neben Cocktails gibt es auch Billardtische und Darts-Scheiben. Und Fußball Live-Übertragungen.

Das Lokal „Zeitlos“ im ehemaligen Erdmann-Gebäude an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen ist seit Freitag um 17 Uhr eröffnet. Die Betreiber Tahsin Ibo und Adnan Karaca haben in den vergangenen Monaten umfangreich renoviert. Zur Eröffnung schauten auch Bürgermeister Jens Kuraschinski und Citymanager Ralf Möllmann vorbei.

„Schön, dass der Leerstand beseitigt wurde“, freute sich Kuraschinski über das neue gastronomische Angebot in der Stadt. City-Manager Ralf Möllmann hat das Projekt über mehrere Monate beteiligt. Die neuen Betreiber haben die meisten Arbeiten in Eigenleistung erledigt und das Gebäude stark umgebaut beziehungsweise renoviert.

Auf die Besucher warten „Cocktails, Billard und Darts“, berichten die zwei Wildeshauser Betreiber. Die beiden Handwerker, einer ist Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, der andere Maler/Lackierer, haben in den vergangenen Monaten fast jede freie Minute in ihr Projekt gesteckt. Im Erdgeschoss sind die Bar, ein Entspannungsbereich, ein Raucherraum, die Toiletten und jede Menge Fernseher. Gezeigt werden sollen Bundesliga und Champions League.

„Wir hatten immer das Gefühl, in Wildeshausen fehlt die richtige Bar für uns. Deshalb haben wir das jetzt einfach selbst gemacht“, erklärte Tahsin Ibo am Tag vor der Eröffnung. Adnan Karaca betont, ihnen sei wichtig, dass die Bar ein Ort für jeden wird. „Man kann hier auch mit seinem Kind Fußball schauen.“ In die Bar integriert werden soll eine Pizzeria, die auch außer Haus liefert. Am Samstagabend findet anlässlich der Eröffnung eine Party mit Livemusik statt, mit dabei ist mit Marcel Mirsa ein ehemaliger Teilnehmer der TV-Sendung „The Voice Kids“.