Lockangebot für Meister Adebar

Nabu und Stadt wollen Störchen einen Brutplatz an der Kläranlage stellen

+ © Nabu Hoffen, dass sich der Storch wieder in Wildeshausen ansiedelt: Wolfgang Pohl, Willy Zerhusen und Volker Kuhlmann (v.l.). © Nabu

Wildehausen – Bis Mitte der 1980er-Jahre war der Storch in Wildeshausen ein gern gesehener Gast. Ein Paar brütete regelmäßig auf dem Wagenrad des Dampfkornbranntweinbrennereimuseums an der Wittekindstraße. Seitdem ist hier aber kein Paar mehr sesshaft geworden. Ein Zustand, den der Naturschutzbund (Nabu) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wildeshausen gerne ändern möchte. Schon bald soll dem Vogel, der in Fabeln Meister Adebar genannt wird, ein besonderes Angebot auf dem Gelände der Kläranlage und damit in Nähe der nahrungsreichen Marschwiesen gemacht werden.