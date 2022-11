EWE: Umgestellte Heizungen laufen auch mit LNG

Von: Dierk Rohdenburg

Umbau für die H-Gas-Nutzung: In der Regel muss der Monteur eine wichtige Düse tauschen. © EWE

Wildeshausen – Viele Besitzer von Gasheizungen in der Region machen sich derzeit nicht nur Sorgen, weil die Energiepreise unkalkulierbar geworden sind. Auch die neuen Lieferwege von Gas unter Umgehung der russischen Pipelines sorgen bei Verbrauchern für Unsicherheit, ob das Heizen beispielsweise mit importiertem LNG (Liquefied Natural Gas oder Flüssigerdgas) zu einem Problem für die heimischen Anlagen werden kann.

„Erst im vergangenen Jahr wurde die Gasversorgung mit großem Aufwand von L- auf H-Gas umgestellt. Doch mittlerweile ist in den Markt sehr viel Bewegung gekommen, und es wird Gas aus ganz anderen Quellen bezogen als zuvor“, schreibt Johannes Fritzsche aus Wildeshausen an die Redaktion. „Daher stellt sich die Frage, ob die Haushalte jetzt und in Zukunft eigentlich immer noch mit H-Gas beliefert werden. Nach meinen Informationen würden die umgerüsteten Heizungen durchaus auch mit L-Gas funktionieren; dieses hat jedoch einen geringeren Brennwert, sodass in diesem Fall mit einem Mehrverbrauch und dadurch mit nochmals höheren Heizkosten zu rechnen ist.“

Jens Witthus vom Geschäftsfeld Energienetze/ Sondertechnik der EWE-Netz erklärt dazu, dass Erdgas bei einer Temperatur von minus 161 Grad flüssig – also zu LNG – gemacht wird, das sich dann auch per Schiff und Zug transportieren lässt. Für das Einspeisen in Erdgaspipelines werde LNG wieder in einen gasförmigen Zustand gebracht.

Umgerüstete Geräte sollten keine Probleme mit LNG haben

„Nahezu alle Erdgasgeräte, die EWE Netz bei Privatkunden auf das H-Erdgas umrüstet, sollten künftig auch das aus LNG gewonnene Erdgas zuverlässig verbrennen können“, erklärt Witthus. „Denn LNG aus außereuropäischen Herkunftsländern ist H-Gas. Die noch nicht auf H-Erdgas umgerüsteten Erdgasgeräte (die technisch also noch auf L-Erdgas eingestellt und nicht selbsteinstellend sind), können das an den LNG-Terminals in Wilhelmshaven angelandete LNG daher in der Regel nicht nutzen.“

Aktuell hat EWE Netz nach eigenen Angaben bereits mehr als 250.000 Geräte auf H-Gas umgerüstet“, teilt Witthus mit. Um die Gasversorgung des Nordwestens über das Anpassen der Geräte und eine Mischstation in Bunde hinaus weiter zu sichern, plane EWE Netz ein weiteres Großprojekt: Das Unternehmen werde in Rekordzeit eine rund 70 Kilometer lange Pipeline vom Raum Sande (Friesland) über Westerstede (Ammerland) bis zu den EWE-Gasspeichern in Ostfriesland bauen. „Auf diese Weise bereitet EWE Netz das Erdgasnetz für die Aufnahme großer Mengen von in Wilhelmshaven anlandendem LNG vor. Bereits 2023 soll diese Pipeline in Betrieb gehen“, so Witthus. „Perspektivisch hat die Leitung auch das Potenzial, eine der wichtigsten Hauptverkehrsadern für den Transport von per Schiff importiertem grünen Wasserstoff zu werden.“