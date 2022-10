Liveticker zur Landtagswahl im Wahlkreis 66 mit Wildeshausen und Großenkneten

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Es wird ausgezählt - wie hier im Wahllokal an der St.-Peter-Schule in Wildeshausen. © Rohdenburg

Am heutigen Sonntag entscheidet sich, wer in den nächsten fünf Jahren die Regierung stellt – oder zumindest, in welcher Personenstärke die Parteien in den Landtag in Hannover einziehen. Wir berichten an dieser Stelle über die Ergebnisse im Wahlkreis 66, zu dem auch die Stadt Wildeshausen und die Gemeinde Großenkneten im Landkreis gehören - und schauen auf den Wahlkreis 64 mit den übrigen Landkreisgemeinden.

18 Uhr: Nun wird ausgezählt. Mal sehen, wann wir die ersten Ergebnisse bekommen.

17.50 Uhr: Die Wahllokale werden um 18 Uhr geschlossen. Aus beiden Wahlkreisen zieht der Direktkandidat mit den meisten Stimmen in den Landtag ein. Über die Landesliste haben zudem Imke Haake (FDP, Platz 3 der Liste) und Harm Rykena (AfD, Platz 9 der Liste) Chancen, in den Landtag einzuziehen.

Mit der Erststimme entscheiden die Menschen im Wahlkreis Oldenburg-Land darüber, welcher Kandidat über das Direktmandat in den Landtag einzieht und die Region dort vertritt. Dabei ist die Person gewählt, welche die meisten Stimmen erhält.

Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 treten folgende Bewerber im Wahlkreis Cloppenburg-Nord (66) an:

Pia van de Lageweg (SPD)

Lukas Reinken (CDU)

Begüm Langefeld (Grüne)

Imke Haake (FDP)

Andreas Altergott (AfD)

Kreszentia Flauger (Linke)

Im Wahlkreis Oldenburg-Land (64) (Harpstedt, Dötlingen, Hatten, Hude, Ganderkesee, Wardenburg) treten an:

Thore Güldner (SPD)

Nadja Lampe (CDU)

Anika Hoffmann (Grüne)

Lara-Christin Groen (FDP)

Harm Rykena (AfD)

Hilke Hochheiden (Linke)

Arnold Hansen (Freie Wähler)

Die Wähler haben bei der Landtagswahl in Niedersachsen außerdem die Zweitstimme. Mit ihr wählen sie die Landesliste einer Partei oder politischen Vereinigung. Das Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen. Um jedoch überhaupt ins Landesparlament einzuziehen, müssen die Parteien mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen.