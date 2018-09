Lions-Club sucht weitere Sponsoren

Wildeshausen - Die Adventszeit scheint noch weit weg zu sein. Dennoch startet der Lions-Club Oldenburger Geest unter dem Motto „Helfen und Gewinnen“ jetzt die zehnte Landkreis-Adventskalenderaktion. Dabei können die Käufer viele Preise gewinnen können, die von Sponsoren aus Handel, Gewerbe und Dienstleistung sowie Einzelpersonen ausgelobt werden.

„Schon jetzt haben sich mehr als 40 Sponsoren mit Preisen ein Türchen auf dem Adventskalender gesichert“, so Lutz Spanka, der die Aktion betreut. Als Hauptförderer tritt die Firma Euronics XXL aus Wildeshausen auf. Dennoch sucht der Lions-Club noch weitere Spender aus dem gesamten Landkreis Oldenburg. Mitmachen kann jeder, der den diesjährigen Verwendungszweck der Aktion, die wirksame Hilfe für in Not geratene Kinder im Landkreis, unterstützen möchte. Redaktionsschluss ist der 1. Oktober.

Der Club hat auf seiner Homepage Eingabemasken installiert, mit deren Hilfe eine Registrierung als Sponsor einschließlich Hochladen von Firmenlogos möglich ist. Wer sich telefonisch anmelden möchte oder Hilfe benötigt, kann sich unter 04408/8033324 melden.

Gesucht werden weiterhin auch Geschäfte und Dienstleister, die die Aktion als Verkaufsstelle unterstützen möchten. Größere Vorbestellungen von Betrieben (pro Kalender fünf Euro) können zudem ab sofort erfolgen.

www.lcog.de