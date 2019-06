LiLi-Servicekino mit preisgekröntem Programm

Auszeichnung durch die Nordmedia / Ziel ist die Förderung der Kinokultur

+ Bei der Preisübergabe: Patin Marleen Lohse, Michael Prochnow und Heinz Rigbers vom LiLi-Servicekino und Thomas Schäffer von Nordmedia (von links). Foto: Nordmedia/Hansen

Wildeshausen – Es läuft rund für das LiLi-Servicekino in Wildeshausen. Vor rund zwei Monaten gab es für die Betreiber Michael Prochnow und Heinz Rigbers den Wildeshauser Wirtschaftspreis der Mittelstandsvereinigung. Nun erhielt das Kino erneut einen Kinoprogrammpreis der Nordmedia für die Gestaltung eines hervorragenden Jahresfilmprogramms in der Kategorie gewerbliche Filmtheater. Am Freitag wurde die Auszeichnung in den Gronauer Lichtspielen vergeben.