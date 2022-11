Lieferprobleme: Orgeleinweihung in Wildeshausen vorerst abgeblasen

Von: Dierk Rohdenburg

Teile der Orgel sind bereits installiert. Die Fertigstellung verzögert sich aber. © Löwe

Wildeshausen – Mitten in die Vorbereitungen für die Adventszeit und damit auch für die Konzerte zur offiziellen Einweihung der Orgel in der Wildeshauser Alexanderkirche platzte eine für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde schockierende Nachricht: „Kurzfristig sind bei den noch fehlenden Orgelpfeifen Lieferprobleme entstanden“, so Pressesprecherin Wiltrud Stanszus am Dienstag.

„Diese haben dazu geführt, dass die Orgel nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann. Deshalb müssen wir zu unserem großen Bedauern alle geplanten Veranstaltungen in das Frühjahr 2023 verschieben.“

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte am 1. Advent wurde damit kurzfristig abgeblasen, denn es fehlen prägende Register, ohne die man das Instrument zwar spielen könnte – aber eben nicht in der ganzen Bandbreite.

Damit erlebt die Wildeshauser Kirchengemeinde bereits die dritte große Verzögerung bei der Installation der Orgel, die eigentlich schon lange erklingen sollte. Zwar waren die Gründung des Fördervereins und das Einsammeln großer Teile des Geldes weitgehend problemlos oder sogar sehr erfolgreich verlaufen. Dann jedoch verzögerte sich bereits der Abbau des alten Instrumentes, das nach Polen verkauft worden war. Die Mitarbeiter von dort wollten ursprünglich im Frühjahr 2020 anrücken, durften das aber wegen der Corona-Reisebeschränkungen nicht. Schließlich kamen sie erst Anfang Juli, um die Orgel Stück für Stück abzubauen. Das neue Instrument, das in der Werkstatt in Marburg stand, so die Information von Organist Ralf Grössler damals, sei inzwischen fast fertig. Wenn es gut laufe, könne es möglicherweise zu Weihnachten in Wildeshausen erklingen.

Im Frühjahr fehlten wichtige Teile

Davon ist die Orgel aber auch zwei Jahre später noch weit entfernt. Denn im Frühjahr 2022 wartete Grössler schon seit Monaten auf ein wichtiges Element des aus 20.000 Teilen bestehenden Instrumentes. Die Lieferung des sogenannten Setzers ließ seit Ende 2021 auf sich warten. Grund dafür war die Insolvenz des Unternehmens Laukhuff, das Orgelteile herstellte. Weil es nur zwei derartige Produzenten in Deutschland gibt, musste das verbliebene deutlich mehr Aufträge abarbeiten und kam dafür nicht an die nötige Zahl an Elektrochips.

Die Insolvenz der Firma sorgt nun auch dafür, dass die dringend benötigten und eigentlich für jetzt zugesagten Orgelpfeifen nicht nach Wildeshausen geliefert werden. „Der Zulieferer hat signalisiert, dass er es nicht schafft“, so Pastor Markus Löwe. Bei den Pfeifen für die Alexanderkirche handele es sich nun mal nicht um Standardware, die so einfach ersetzt werden könne.

Das Gesamtprojekt Neubau ist aktuell mit einer Investition von 970 000 Euro veranschlagt. Es fehlen noch rund 25 .000 Euro für die Finanzierung. Zunächst, so Löwe, gehe es aber nun aber darum, die Fertigstellung der Orgel zu erreichen. Schon jetzt sei bei der Intonation zu hören, dass das Instrument im Gotteshaus ganz wunderbar klingen werde, meint der Pastor.