Liebesgrafiken und ein Meckerdiplom

Wildeshausen - Unter dem Titel „Lieblingsstücke“ zeigt die Galerie Wildeshausen seit Freitagabend 57 Werke des im Frühjahr verstorbenen Wildeshauser Künstlers Hartmut Berlinicke. Der 75-Jährige hatte die Ausstellung in Grundzügen sogar noch selbst vorbereitet, wollte er doch mit seiner Familie, Künstlerfreunden und Sponsoren der Galerie am 2. November den 50. Geburtstag des Ateliers und des Ausstellungsraumes an der Harpstedter Straße feiern.

Diese Pläne wurden am 4. März unvermittelt durchkreuzt, und so begrüßte die zahlreichen Besucher der Galerie am Eingang das im Jahr 2007 geschaffene Werk „Der Übergang“, das sich symbolhaft mit dem Weg vom Leben in den Tod beschäftigt.

„Die Jubiläumsausstellung hätte ganz anders ausgesehen, wenn mein Mann noch leben würde“, betonte Maria Berlinicke. „Er wollte viele Werke von Künstlern aufhängen, die bereits hier in der Galerie ausgestellt haben.“

Nun aber haben die Ehefrau sowie Tochter Bettina-Maria Berlinicke ausschließlich Werke aus dem Schaffen von Hartmut Berlinicke ausgewählt, die oft an Intimität kaum zu überbieten sind. So finden sich in den ausgelegten Dokumenten ein Liebesbrief aus dem Jahr 1964 und ganz persönliche Präsente. „Hartmut hat mir oft Grafiken geschenkt“, erinnerte sich seine Frau. Eines dieser Werke ist „Je länger je lieber“, das auch die Einladungskarte zur Ausstellungseröffnung ziert. Wenige Meter daneben befindet sich das Meckerdiplom von Hartmuts Bruder Jens-Daniel. Dieses sehr persönliche Machwerk hat der Künstler wenig später in eine seiner Grafiken eingearbeitet.

Wie soll man ein halbes Jahr nach dem Tod eines beliebten Zeichners, Grafikers, Malers, aber auch Diakons eine Ausstellung eröffnen, ohne allzu wehmütig zu werden? Das versuchten Bettina-Maria Berlinicke und die gute Freundin der Familie, Brigitte Gläser, im Rahmen der Vernissage. „Er fehlt immer wieder“, so die Tochter. „Aber er konnte bis zur letzten Stunde das tun, was er gerne getan hat. Es soll hier keine Trauerfeier sein.“ Gebettet in einen tiefen Glauben betonten Ehefrau und Tochter im besten Sinne der Worte: „Hartmuts Zeit war abgelaufen. Es bleiben schöne Erinnerungen.“

Die Ausstellung an der Harpstedter Straße 23 ist „typisch Berlinicke“. Sie zeigt viele Gegenstände, die der Künstler in seine Werke eingearbeitet hatte. „Deshalb kann es sie nur hier so geben“, sagt die Tochter. Am Dienstag, 20. November, ist ab 19 Uhr eine Lesung mit Buchneuheiten unter dem Motto „Lieblingsstücke“ in der Galerie geplant. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 04431/3164. - dr