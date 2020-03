Lidl-Neubau: Vorgespräche beendet

Modern und groß: So sehen Lidl-Märkte aktuell aus. In Wildeshausen könnte schon bald gebaut werden, wenn ein Antrag eingereicht und bewilligt wird. Foto: dpa

Wildeshausen – Die Planungen werden konkreter, einen Bauantrag gibt es jedoch noch nicht. Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl beabsichtigt, in naher Zukunft den mit Abstand größten Discountermarkt in Wildeshausen zu betreiben. Vor rund einem Jahr hatte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, dass es das Grundstück des ehemaligen Elektronikfachmarktes Euronics am Westring sowie das benachbarte Grundstück, auf dem sich derzeit eine Filiale des Dänischen Bettenlagers befindet, gekauft hat. Nun sind die Vorgespräche mit der Stadt über das Neubauprojekt abgeschlossen. „Auf der Arbeitsebene ist alles erledigt“, bestätigte Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage. „Nun muss Lidl mit dem konkreten Antrag kommen.“

„Bezüglich der Planungen für das Gelände in Wildeshausen befinden wir uns derzeit in enger Abstimmung mit der Stadt“, heißt es lediglich vom Discounter. Klar ist aber, dass es auch eine enge Abstimmung mit dem Landkreis Oldenburg als Genehmigungsbehörde geben muss. Derzeit ist das Areal als Sonderfläche für einen Elektronikfachmarkt ausgewiesen. Im Rahmen einer vorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung müsste das Gebiet zu einer Sonderfläche für Lebensmitteleinzelhandel werden. Im Gegenzug könnte das Grundstück, auf dem Lidl derzeit einen Markt hat, zurückgestuft werden, sodass dort das Bettenlager sein Sortiment anbieten kann.

Die Erweiterungswünsche des Discounters sind seit Jahren bekannt. Die Stadt hatte dem Unternehmen bereits im Einzelhandelsentwicklungskonzept von 2015 die Zusage gemacht, den Markt am Westring vergrößern zu dürfen. Das aktuelle Geschäft hat laut der Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung Dr. Lademann und Partner, die das Einzelhandelsentwicklungskonzept erstellt hat, eine Verkaufsfläche von 1 050 Quadratmetern und plante ursprünglich einen Zuwachs um rund 300 Quadratmeter am alten Standort. Doch schon 2015 führten die Gutachter in einer Fußnote aus: „Alternativ erwägt die Firma Lidl, den Markt durch Abriss und Neubau auf 1 480 Quadratmeter zu erweitern. Hierfür wäre der Erwerb weiterer Grundstücke erforderlich.“

Diese Möglichkeit ergab sich durch den Umzug des Euronics-XXL-Fachmarktes in die Immobilie des ehemaligen „Telepoint“-Marktes am Westring. Euronics-Geschäftsführer Dennis Böseleger konnte somit sein altes Grundstück an Lidl abgeben.

Was auch immer die beteiligten Besitzer von Gewerbeflächen am Westring planen – ihre Bauabsichten müssen sie eng mit der Stadt abstimmen. Seit Jahren wird der Bebauungsplan Westring komplett überarbeitet. Die Sonderwünsche von Lidl müssten darin Berücksichtigung finden.

Zudem ist zu prüfen, ob die erweiterten Verkaufsflächen mit den Regelungen des Landesraumordnungsprogrammes in Übereinstimmung stehen, die den Handel in umliegenden Gemeinden schützen sollen. Bei Vergrößerung des Aldi-Marktes an der Harpstedter Straße hatte es beispielsweise einen Einspruch der Samtgemeinde Harpstedt gegeben. Gegen den anstehenden Neubau eines größeren Aldi-Marktes im Flecken hat die Stadt Wildeshausen allerdings keine Einwendungen formuliert.

Ein kleines Hindernis für die Nachnutzung des ehemaligen Elektronikfachmarktgeländes ist seit wenigen Wochen schon mal beseitigt. Wie berichtet, hatte die Landessparkasse zu Oldenburg ihren Pavillon mit Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker von dem Parkplatz entfernt. „Der Mietvertrag ist nicht verlängert worden“, bestätigte LzO-Sprecherin Kirsten Janssen. Auf der gegenüberliegenden Seite konnte das Kreditinstitut – nun erneut auf dem Parkplatz bei Euronics XXL den Pavillon wieder aufstellen. Für die Sparkasse könnte das sogar von großem Vorteil sein, weil hier auch die Besucher des benachbarten Famila-Marktes parken. dr