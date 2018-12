„Lidl lohnt sich“ bald auf Ex-Euronics XXL-Fläche?

Areale wechseln Besitzer

+ © Rohdenburg Der Lidl-Markt befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft. © Rohdenburg

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Es mutet wie eine geheime Kommandosache an. Niemand möchte darüber öffentlich sprechen, weil offenbar noch nicht alles in trockenen Tüchern ist: Nach Informationen unserer Zeitung wurde das Grundstück des ehemaligen Euronics-Fachmarktes am Westring in Wildeshausen an den Lidl-Konzern verkauft. Denkbar ist zudem, dass auch die benachbarte Fläche, auf der sich das Dänische Bettenlager befindet, an Lidl veräußert wurde. Damit könnte der gesamte Bereich neu geordnet werden.