„Lidl lohnt sich“ bald auf Ex-Euronics XXL-Fläche?

Wildeshausen - Es mutet wie eine geheime Kommandosache an. Niemand möchte darüber öffentlich sprechen, weil offenbar noch nicht alles in trockenen Tüchern ist: Nach Informationen unserer Zeitung wurde das Grundstück des ehemaligen Euronics-Fachmarktes am Westring in Wildeshausen an den Lidl-Konzern verkauft. Denkbar ist zudem, dass auch die benachbarte Fläche, auf der sich das Dänische Bettenlager befindet, an Lidl veräußert wurde. Damit könnte der gesamte Bereich neu geordnet werden.

Den bislang nicht bestätigten Planungen zufolge könnte auf dem Areal des ehemaligen Elektronikfachmarktes und des Bettenlagers ein neuer und größerer Lidl-Discounter entstehen. Das Bettenlager wiederum würde auf dem Grundstück des jetzigen Lidl-Marktes deutlich mehr Platz erhalten. Das ist schon lange Wunsch des Unternehmens.

Die Entwicklung wurde durch den Umzug von Euronics XXL in die Immobilie des geschlossenen Telepoint-Marktes der Firma Bünting ermöglicht. Euronics-Geschäftsführer Dennis Böseleger konnte so das zurückgelassene Gebäude anbieten. Daran signalisierte Lidl offenbar schnell Interesse. Von Böseleger gibt es dazu keine Stellungnahme. Vielleicht auch deshalb, weil der Besitzer der Fläche auf dem das Bettenlager steht, ein Geschäftsmann aus Vechta, ein Vorkaufsrecht für die Euronics-Fläche hatte. Dem Vernehmen nach hat er dieses aber nicht ausgeübt und gleichzeitig das Areal des Bettenlagers an Lidl veräußert. Sowohl der Möbeldiscounter als auch der Geschäftsmann wollten sich auf Nachfrage unserer Zeitung nicht äußern. Auch der Lidl-Konzern hält sich bedeckt. Philipp Wernicke, Portfoliomanager der Lidl-Regionalgesellschaft Cloppenburg, teilte lediglich schriftlich mit: „Lidl ist dauerhaft bestrebt, sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln, um den Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit optimalen Einkaufsbedingungen zu präsentieren; so auch in Wildeshausen. Aktuell befinden wir uns noch in der Planungsphase.“

Dass auf den Grundstücken Westring 5 bis 9 grundlegende Änderungen anstehen, ist offenbar noch nicht in der Wildeshauser Politik thematisiert worden. Im Stadthaus ist die Problematik durchaus bekannt, weil der Bebauungsplan 50 (Westring) grundlegend überarbeitet werden und dann in Teilbereichen großflächigen Einzelhandel zulassen soll, der keine Konflikte mit den Geschäften in der Innenstadt hervorruft.

Die Fläche des ehemaligen Euronics-Marktes ist bislang ein Sondergebiet für den Elektronik-Einzelhandel. Dieser Bereich soll nun planerisch neu eingestuft werden, weil sich mit ziemlicher Sicherheit kein neuer Elektronik-Fachmarkt an der Stelle niederlassen dürfte. Allerdings wäre für Lidl ein neuer vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich, da der Discounter eine Verkaufsfläche von 1 200 Quadratmetern anstrebt. Die Stadt Wildeshausen hatte dem Händler diese Entwicklungsmöglichkeit bereits im Rahmen des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes zugesichert.

Auch für das zukünftige Bettenlager wäre wohl ein neuer vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich. Damit müsste die Stadt die bisher in die Wege geleiteten Änderungen für den Westring erneut überarbeiten.

Beim Aldi-Konzern, der auf der Hamann-Fläche am Westring ebenfalls einen großen Markt errichten wollte, dürfte die Entwicklung für Missstimmung sorgen. Die Stadt hat es bisher abgelehnt, weiteren großflächigen Lebensmittelhandel in dem Bereich zuzulassen, obwohl im Einzelhandelsentwicklungskonzept ausdrücklich empfohlen wird, das Sondergebiet an der Dr.-Dürr-Straße zum Wohngebiet umzuplanen und Aldi eine Entwicklung am Westring zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde vor wenigen Monaten ebendort ein neuer Biofachmarkt mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche durch einen vorhabenbezogenen B-Plan genehmigt.

Von Dierk Rohdenburg