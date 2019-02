Lidl kauft Ex-Euronics-Fläche und Areal des Dänischen Bettenlagers

Neuer Markt viel größer?

+ © Foto: dpa Lidl baut voraussichtlich neu: So sehen moderne Märkte des Discounters aus. © Foto: dpa

Wildeshausen - Der Lebensmitteldiscounter Lidl dürfte in naher Zukunft den mit Abstand größten Supermarkt in Wildeshausen betreiben. Wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt hat, plant es einen Neubau am Westring. Torsten Brüwer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Cloppenburg, bestätigte: „Lidl hat das Grundstück des ehemaligen Elektronikfachmarktes sowie das benachbarte Grundstück, auf dem sich derzeit ein Dänisches Bettenlager befindet, gekauft.“ Weil Lidl sich in der Planungsphase befinde, wolle er keine zusätzlichen Angaben machen.