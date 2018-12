Licht und Feuer sollen die Stadt erhellen

Verkaufsoffener Abend am 1. Februar

+ Stelzenläufer der Gruppe „Stelzen-Art“ kommen aus Bremen und zeigen fantasievolle Figuren. - Foto: „Stelzen-Art“

Wildeshausen - Das Wildeshauser Stadtmarketing sowie der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Wildeshausen möchten mit einem Innenstadtfest unter dem Motto „Licht und Feuer“ das Ende der dunklen Jahreszeit einläuten. „Wir wollen am Freitag, 1. Februar, ab 16 Uhr für eine ganz besonders stimmungsvolle Atmosphäre sorgen“, wirbt die Kulturbeauftragte der Stadt Wildeshausen, Birte Hogeback, für die Aktion, an der möglichst viele Geschäftsleute in der Innenstadt teilnehmen sollen.