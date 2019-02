„Licht und Feuer“ erhellt die Stadt

Zahlreiche Attraktionen locken viele Besucher an

+ Die Feuerspucker zeigten ihr Können.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt Und Katia Backhaus. Der Beginn verlief etwas holprig, aber am Ende kamen die Leute doch: Der vom Stadtmarketing sowie dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) organisierte Abend „Licht und Feuer“ hat am Freitag viele Besucher in die Wildeshauser Innenstadt gelockt. Um kurz nach 16 Uhr, dem offiziellen Start, huschte Daniela Baron von der Stadt noch mit einem Stabfeuerzeug durch die Gegend und zündete Kerzen an. Ihre Kollegin Birte Hogeback regelte derweil den Verkehr auf der Westerstraße, die um diese Zeit eigentlich schon gesperrt sein sollte. Sei‘s drum: Die Schneekanone vor der „Brasserie“ zog alle Kinder magisch an, die sich begeistert in den weißen Schaum stürzten. Fragt sich nur, wie man die Klamotten wieder sauber kriegt, wie ein Beobachter bemerkte.