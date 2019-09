Ein „Leuchtturm“ in der Kreisstadt

Landkreis/Wildeshausen – Der Landkreis Oldenburg hat sich im vergangenen Jahr die Förderung von Kulturprojekten auf die Fahnen geschrieben, die über die Grenzen einzelner Kommunen hinaus gehen und vielmehr von überörtlicher, kreisweiter oder regionaler Bedeutung sind. Die Gemeinde Hude kann genau dies schon seit denkbar langer Zeit vorweisen: Die Klosterruine nebst einem ganzen „Ensemble“ an umliegenden Gebäuden und Anlagen. Die Kreisstadt Wildeshausen schickt sich an, ein zweites solches, die Stadtgrenzen überstrahlendes Objekt zu schaffen: Das Urgeschichtliche Zentrum in der alten Feuerwache (wir berichteten). Beides war Thema im Schul- und Kulturausschuss des Landkreises, der am Dienstagnachmittag im Kreishaus tagte. Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski und Daniela Baron vom Stadtmarketing stellten dem Gremium ihre Pläne vor.

Auch wenn das entsprechende Hinweisschild schon an der A1 stehe, das tatsächliche Zentrum fehle noch, sagte Kuraschinski. Mit den umliegenden Gräberfeldern hätten „Wildeshausen und der Landkreis“ ein „Pfund“, das es so in ganz Europa kein zweites Mal gebe – und somit einen Schatz, den es zu heben gelte. Mit dem geplanten Gebäudekomplex könne ein „Leuchtturm“ von überregionaler Ausstrahlung entstehen. Dies hier vorzustellen sei ein erster Schritt, so Kuraschinski. Er hoffe, dass der Landkreis mitmachen und sich auch direkt beteiligen werde. Baron stellte schließlich die detaillierten Planungen vor – sie betonte, dass es sich um ein urgeschichtliches Zentrum und eben nicht um ein Museum handele – und unterstrich dabei die Bedeutung einer solchen Einrichtung für den Tourismus. Und dieser sei, einer Auswertung zufolge, im Landkreis Oldenburg noch unterentwickelt. Rund zwei Millionen Euro koste der Umbau des Gebäudes, zwei Drittel der Kosten seien förderfähig. Rechne man die kalkulierten jährlichen Kosten von rund 135 000 Euro mit den zu erwartenden Einnahmen von etwa 82 000 Euro gegen, verbleibe zwar ein Verlust von 52 000 Euro. Dies sei ein vergleichsweise geringer Betrag. Denn wenn sich das touristische Potenzial von Stadt und Kreis voll ausschöpfen ließe, könnten jährlich rund 33 Millionen Euro in den Kreis, 9,4 Millionen nach Wildeshausen fließen, rechnete sie vor.

Ein derartiges Informationszentrum fehle, bestätige Thore Güldner (SPD). Die alte Feuerwehr in Wildeshausen komme dafür durchaus infrage. Seine Fraktion wolle das Unterfangen „positiv begleiten“, so der Dötlinger. Das Zentrum sei nicht nur für die Kreisstadt attraktiv, sondern darüber hinaus. Dazu wolle die SPD beitragen – doch werde man über die Kosten „noch sprechen müssen“.

Er glaube nicht, dass der Landkreis touristisch unterentwickelt sei, meinte Landrat Carsten Harings. Gleichwohl gebe es in den Gemeinden „unterschiedliche Entwicklungspotenziale“. Wenn also etwas in Wildeshausen vorangebracht werden soll, sei zu beachten, das es sich auf alle Gemeinden im Landkreis auswirkt. Er gab zu bedenken, dass auch der Zweckverband Wildeshauser Geest am Thema Tourismus arbeite. Idealerweise sollten sich diese Konzepte ergänzen: „Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir eine Menge touristische Potenziale erschließen können.“ Das Thema sei „zur gegebenen Zeit“ wieder aufzugreifen.

Auch Hilko Finke (Grüne) aus Hude bejahte eine Wirkung über die Stadtgrenzen hinaus. Entsprechendes lasse sich aber in allen Gemeinden finden und müsse ebenso aufgearbeitet werden. Seine Fraktion habe sich darauf verständigt, das Projekt zu unterstützen. fra