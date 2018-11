Wildeshausen - Von Joachim Decker. „Das letzte Ziel wäre für euch dann wohl Hollywood“, scherzte Arne Osolin vom Organisationsteam am Sonnabend im Wildeshauser LiLi-Servicekino. Anlass für diese Aussage war die Preisverleihung der „Oldenburg Filmklappe“. An diesem Kurzfilm-Wettbewerb hatten sich wieder zahlreiche Schulen aus der Stadt Oldenburg sowie den Landkreisen Oldenburg, Ammerland und Wesermarsch beteiligt.

Vergeben wurde die mit 200 Euro dotierte „Filmklappe“ in verschiedenen Altersstufen. Als Sieger gingen die Schule am Voßberg in Rastede (Kategorie Förderschule), die Schule Mooriem in der Wesermarsch (Grundschulen), das Gymnasium Eversten (5. bis 7. Klassen), die IGS Flötenteich Oldenburg (8. bis 10. Klassen), das Bildungszentrum Technik und Gestaltung Oldenburg (11. bis 13. Klassen/BBS) sowie das Graf-Anton-Günther-Gymnasium in Oldenburg (Kategorie Kreativ) hervor.

Im vollen Kinosaal lobte Landrat Carsten Harings, der neben Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann die Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen hatte, die Arbeit aller Kinder und Jugendlichen: „Ihr habt in der Tat tolle Ergebnisse abgeliefert. Ihr alle seid daher schon jetzt Sieger.“ Jeder einzelne habe sich Gedanken gemacht, seine verschiedenen Talente einzusetzen. „Die ,Filmklappe‘ leistet einen großen und wichtigen Beitrag dazu, eben diese Begabungen umzusetzen. Daher gilt dem gesamten Orga-Team ein sehr großes Lob.“

+ Als Dankeschön überreichten Nina Gluth und Arne Osolin (rechts) Heinz Rigbers eine Filmklappe.

In die gleiche Kerbe schlug Christiane Cordes, Leiterin des Kulturamtes Oldenburg, die Krogmann vertrat: „Alle Gruppen haben die Vorgaben vollends umgesetzt und tolles Filmmaterial eingereicht, sodass es die Jury sicherlich nicht leicht gehabt hat, die Sieger zu ermitteln.“ Einen großen Dank sprach sie auch dem Theaterleiter des Kinos, Heinz Rigbers, aus: „Es ist sehr schön, dass dieses tolle Kino für die Preisverleihung zur Verfügung gestellt wird.“

Mit Spannung wurde am Sonnabend die Vorführung der Siegerfilme erwartet. Wichtige Vorgaben waren unter anderem, dass die Streifen, die maximal zwölf Minuten dauern durften, nachvollziehbare Geschichten erzählen und den Einsatz filmischer Gestaltungsmittel erkennen lassen. „Und genau das ist allen Gruppen hervorragend gelungen“, so die Mitglieder der Jury. Bewertet wurden die Qualität der Story, die schauspielerisch-kreative Umsetzung sowie der Einsatz der verschiedenen filmgestalterischen Mittel. „Bei allen Beiträgen waren diese Kriterien deutlich zu erkennen“, so Nina Gluth vom Orga-Team. „Die Sieger nehmen am Landesentscheid ,Niedersachsen Filmklappe‘ in Aurich teil“, fügte Osolin an. „Und auf die dortigen Gewinner wartet dann ja vielleicht Hollywood.“