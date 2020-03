Letzte Lösung Tagespflege?

Wildeshausen – Ein Monat ist vergangen, doch trotz intensiver Bemühungen der Wildeshauser Stadtverwaltung weiß die junge Mutter Jasmin Meyer aus der Kreisstadt noch immer nicht, wie sie ihre beiden Kinder so in städtischen Einrichtungen unterbringen kann, dass sie zumindest wieder ihrem Halbtagsjob nachgehen kann.

Wie vor vier Wochen berichtet, möchte die junge Frau ab September nach dem Ende der Elternzeit wieder ihren Job als Verkäuferin am Westring antreten. Ihr dreijähriger Sohn Nico muss im Sommer in den Kindergarten wechseln, ihre derzeit knapp acht Monate alte Tochter Kimberly in eine Krippe.

„Ich habe meine Kinder in jeder Einrichtung zusammen angemeldet“, berichtete die 28-Jährige. Sie habe keinen Führerschein und könne ihren Nachwuchs deshalb nicht von zwei verschiedenen Enden Wildeshausens abholen. Die Stadt hatte ihr mitgeteilt, dass Nico von 7 bis 14 Uhr in die „Knaggerei“ darf (in der es jedoch keine Krippe gibt). Kimberly ist für die „Sternschnuppe“ angemeldet, wo sie einen Ganztagsplatz in der Krippe erhalten hat.

„Warum werden die Geschwister in Wildeshausen getrennt?“, erkundigte sich die Mutter bei der Stadtverwaltung und erfuhr, dass das in der Regel nicht vorkommen soll. Auf Nachfrage unserer Zeitung betonte der Fachbereich Siziales später, dass man gemeinsam mit den Leiterinnen der jeweiligen Kindertageseinrichtungen versuchen wolle, eine Lösung herbeizuführen.

Das hat bislang nicht geklappt. „Es gibt keine neuen Erkenntnisse“, heißt es in einer E-Mail an Meyer. „Die Leiterinnen der beiden Kindertagesstätten haben jedoch zugesagt, sich hier zu melden, wenn sich freie Platzkapazitäten ergeben sollten.“

Die Stadtverwaltung rät der Mutter, sich vorsorglich nach einem Kindertagespflegeplatz zu erkundigen. Auf der Homepage des Landkreises seien die Kontaktdaten von Tagesmüttern aufgeführt. Der Landkreis könne zudem darüber hinaus bei der Vermittlung eines Platzes – gegebenenfalls als ergänzende Betreuung – behilflich sein. Meyer schwant nichts Gutes: Möglicherweise muss sie sich zum Beginn des Kindergartenjahres gleichzeitig an zwei Standorten um die Eingewöhnung ihrer Kinder kümmern. Dazu würde dann noch eine Tagesmutter kommen – und dennoch dürfte sie Probleme haben, ihre Arbeitszeit abzudecken.

„Der Besuch des Kindergartens ist mir zwecks der Förderung und des Umgangs mit anderen Kindern sehr wichtig“, macht Meyer deutlich. Sie hofft nun, dass sich noch eine Lösung findet. Von der Stadtverwaltung sei ihr signalisiert worden, dass man die Problematik sehr genau im Blick habe. Die freien Träger der Kindergärten könnten jedoch die Vergabe der Plätze selbst organisieren. Darauf habe die Stadt keinen Einfluss.

Deutlich mehr Entlastung können Eltern wohl erst erwarten, wenn einige geplante Projekte abgearbeitet sind. Die Stadt betont, dass bereits einiges passiert sei. So seien eine Krippengruppe im Landkindergarten Kleinenkneten sowie eine im heilpädagogischen Kindergarten „Farbenfroh“ mit insgesamt 27 Plätzen eingerichtet worden. „Zudem wurde die Einrichtung von zwei Großtagespflegestellen, die voraussichtlich Ende 2020 den Betrieb aufnehmen werden, sowie der Bau einer Kindertageseinrichtung mit Krippengruppe an der Weizenstraße, die wohl im ersten Halbjahr 2021 in Betrieb gehen wird beschlossen“, heißt es von der Stadt. dr