Leseförderung durch die Ippen-Stiftung

Bücherei erhält 1 660 Euro für Medien-Sets

+ Britta Reussing und Dierk Rohdenburg mit den schon jetzt benutzten vier Jahre alten Tiptoi-Stiften. - Foto: Dejo

Wildeshausen - „Lesen macht stark – Vorlesen und digitale Medien für Grundschulkinder mit Migrationshintergrund“ heißt ein Projekt der öffentlichen Bücherei in Wildeshausen, das jetzt durch die Ippen-Stiftung finanziert werden kann. Erneut hat die Stiftung des Alt-Verlegers unserer Zeitung, Dr. Dirk Ippen, Geld nach Wildeshausen überwiesen. Wurden vor zwei Jahren drei Whiteboards im Wert von 12 000 Euro für die Wallschule angeschafft und vor einem Jahr 20 000 Euro an den Orgelförderverein Wildeshausen transferiert, darf sich in diesem Jahr Britta Reussing, Leiterin der öffentlichen Bücherei, über 1 660 Euro freuen. Die gute Nachricht überbrachte am Donnerstag WZ-Redaktionsleiter Dierk Rohdenburg, der sich gleichzeitig über das neue Projekt informierte, das aus dem Etat der Bücherei so schnell nicht hätte finanziert werden können.

„Es wendet sich an die Kinder unserer kooperierenden Grundschulen im Alter von sechs bis zehn Jahren“, berichtete Reussing. „Die Kinder mit Migrationshintergrund sollen durch die Nutzung von Ting-Stiften und den entsprechenden Büchern ihre Deutschkenntnisse schnell und deutlich verbessern, den Spaß am Lesen und Vorlesen erleben sowie an den Umgang mit digitalen Medien herangeführt werden.“

Bislang hatte die Bücherei fünf Tiptoi-Stifte im Gebrauch, die auch sehr gut angenommen wurden. „Doch durch die Zuwendung der Ippen-Stiftung können wir nun zehn Ting-Stifte und 100 Bücher erwerben“, freut sich Reussing. Die Stifte sollen den Kindern, die noch nicht lesen können, einen leichten Zugang zur Literatur bieten. Denn mithilfe der Hörstifte können sich die Schüler die Buchinhalte auch eigenständig nutzbar machen und so die deutsche Sprache entdecken.

Durch die Stifte lassen sich Texte und Bilder in den Büchern hörbar machen, sodass sich Kinder, die noch nicht über Lesefertigkeiten verfügen, den Inhalt über die Bilder hinaus erschließen können. Neben dem Spaß ist so das Erlernen der korrekten Aussprache ein wichtiger Nebeneffekt. „Ziel des Projektes ist es, die Bildung der Kinder im Allgemeinen zu fördern und im Besonderen die Kinder mit Migrationshintergrund zu erreichen“, so Reussing. Sie bestellt die Stifte über das Wildeshauser Geschäft „Schnittker am Markt“ und die Bücher über die Gilde-Buchhandlung, sodass auch der heimische Handel von der Stiftungszuwendung profitiert.

Ab Mitte Januar dürfte das neue Angebot in zehn Klassensätzen vorliegen – eine deutliche Attraktivitätssteigerung der Bücherei, die die Zahl der Ausleihen seit 2012 verdoppelt hat. Die Zahl stieg allein im vergangenen Jahr noch einmal von 69 000 auf 72 000. Es sind 1 630 aktive Nutzer registriert, rund 450 von ihnen sind Kinder im Grundschulalter. Regelmäßige Besucher der Bücherei in katholischer Trägerschaft sind die Holbeinschule Wildeshausen und die Grundschule aus Neerstedt.