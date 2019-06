Leon Schult ist Kinderkönig

Spannendes Schießen mit 32 Schützen

+ © dr Treffer: Leon Schult jubelt, als der Vogel fällt. © dr

Wildeshausen – Leon Schult heißt der neue Kinderkönig der Wildeshauser Schützengilde. Der 14-Jährige holte am Sonnabend um 18.27 Uhr in einem spannenden Stechen im Krandel den letzten Papagoy von der Stange und jubelte mit seinen Freunden. Leon war zum dritten Mal dabei. Bislang war er noch nie ins Finale gekommen, doch diesmal traf er einfach am besten und konnte mit seiner Königin Emma-Sophie in die Stadt einziehen.