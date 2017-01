Die Heiligen Drei Könige unterwegs im Waldorfkindergarten „Zwergenland“

Wildeshausen - Von Joachim Decker. „Ich bin heute Josef“, ruft Leni. „Und ich spiele die Maria“, erzählt Tiana. Wenig später hält sie das Jesuskind im Arm und ist genau wie die anderen Kinder verkleidet – der Engel sowie die Heiligen drei Könige. Im Wildeshauser Waldorfkindergarten „Zwergenland“ steht noch bis zum 2. Februar an jedem Morgen die Geschichte um Christi Geburt im Mittelpunkt.

„Das läuft im Rahmen unseres Bewegungsangebots“, erzählt Leiterin Petra Janßen. „Bis zum 2. Februar geht noch die Epiphanie (Dreikönig)-Zeit, dann endet die Weihnachtskreiszeit.“ 40 Tage nach Weihnachten wird die Darstellung des Herrn im Tempel gefeiert. Der 2. Februar wird auch als „Mariä Lichtmess“ bezeichnet – wegen des festlichen Einzugs ins Gotteshaus mit brennenden Lichtern.

Ganz so detailliert wissen es die Kinder zwar noch nicht, aber ihnen ist bestens bekannt, was bis zu diesem Tag geschehen ist. „Die Heiligen drei Könige Caspar, Balthasar und Melchior bringen dem Christuskind an Weihnachten Weihrauch, Myrrhe und Gold in den Stall, wo es in der Krippe liegt. Das war in Bethlehem“, erzählt Leni. „Dann machen sie sich wieder auf den Weg, um ins Morgenland zu gehen. Maria und Josef laufen mit dem Christuskind nach Ägypten.“

Alle Mädchen und Jungen wissen sehr gut Bescheid, was um die Geburt des Heilands geschehen ist. „Wir haben zu Hause auch eine Krippe. Da kommt das Kind erst am Weihnachtsabend rein. So, wie es damals auch war. Da sind dann auch die Könige“, erzählen einige Kinder.

„Natürlich beschäftigen wir uns zur Weihnachtszeit auch in den Gruppen mit diesem Thema“, betont Janßen. „Das beginnt in der Adventszeit mit dem Krippenspiel, wenn die Hirten noch auf dem Feld sind und ihnen ein Engel erscheint, um von der Geburt zu künden.“ Das sei schließlich auch die Zeit, in der sich die Heiligen Drei Könige auf dem Weg nach Bethlehem machen: „Somit begleitet uns diese Geschichte Jahr für Jahr rund acht Wochen lang. Und die Kleinen haben stets wieder Spaß daran.“ Auch daheim werde immer wieder darüber gesprochen.

Derzeit besuchen rund 70 Kinder das „Zwergenland“. Die Betreuung in der Regelgruppe läuft von 7.30 bis 12.30 Uhr, wobei eine Spätschicht-Betreuung bis 14 Uhr möglich ist. „Diese Zahl der Kinder beinhaltet natürlich auch Krippe und Spielkreis“, erzählt Janßen. Sie erinnert zudem daran, dass jetzt noch Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr vorgenommen werden können: „Es sind noch einige Plätze zu vergeben. Nach den Ferien verlassen uns 16 Kinder, um in die Schule zu gehen.“ Im „Zwergenland“ werden Kinder von einem Jahr bis zum Alter von sieben Jahren betreut. „Die Kleinsten sind in der Kinderkrippe ,Wichtelstube‘ oder der Eltern-Kind-Gruppe gut aufgehoben. Unser ,Zwergenkreis‘ betreut Kinder von zwei bis zu dreieinhalb“, so Janßen. Der Kindergarten ist in zwei Gruppen geteilt, die Vormittagsgruppe mit Spätdienstangebot und die Ganztagsgruppe. Nach wie vor werde der Waldorfkindergraten sehr gut angenommen: „Daran hat sich nichts geändert.“