Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen wechselt nach Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Nach der Urkundenübergabe: Polizeipräsident Johann Kühme und Polizeioberrätin Gerke Stüven-Knak. © Polizei

Wildeshausen – Beim Polizeikommissariat Wildeshausen steht ein Führungswechsel bevor: Polizeioberrätin Gerke Stüven-Knak wird die Dienststelle nach viereinhalb Jahren als Leiterin des Kommissariats verlassen und zum 1. November in den Stabsbereich der Polizeidirektion Oldenburg wechseln.

Dort übernimmt sie nach Angaben der Pressestelle der Polizeidirektion die Leitung des Dezernates für Einsatz- und Verkehrsangelegenheiten.



Polizeipräsident Johann Kühme überreichte der 40-jährigen Stüven-Knak am Montag die entsprechende Urkunde. Der offizielle Amtswechsel ist dann im Herbst geplant.



Stüven-Knak ist seit 20 Jahren im Polizeidienst des Landes Niedersachsen aktiv. In ihrer künftigen Funktion als Leiterin des Einsatzdezernates ist sie unter anderem für die Leitstelle der Polizei in Oldenburg, die Diensthundeführer der Polizeidirektion, den Verkehrsbereich und die Koordination sowie Bewältigung diverser Einsatzlagen verantwortlich. Die Polizeioberrätin folgt auf Polizeidirektor Wilfried Grieme, der im Herbst die Leitung der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch übernehmen wird.

Zunächst kommissarische Leitung in Wildeshausen

Beim Polizeikommissariat Wildeshausen wird Erster Polizeihauptkommissar Kai-Uwe Pfänder, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, ab dem 1. November kommissarisch mit der Leitung betraut. Anfang des Jahres 2023 wird die Leitungsposition des Kommissariats in der Wildeshausen neu besetzt werden.



Stüven-Knak war vor vier Jahren, am 1. Februar 2018, für Polizeioberrat Markus Voth nach Wildeshausen gekommen, der Personalchef bei der Polizeidirektion in Oldenburg wurde. Unter ihrer Leitung war es nach vielen Jahren der Ungewissheit gelungen, den Umzug der Dienststelle von der Herrlichkeit an die Daimlerstraße zu realisieren. Dieser erfolgte im Sommer des vergangenen Jahres. Seitdem gibt es in der Innenstadt nur noch einen Kontaktbeamten, der sein Büro im Stadthaus bezogen hat.