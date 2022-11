Leichter Übergang von der Hauptschule in die Ausbildung erhofft

Von: Dierk Rohdenburg

Informationen für und Dank an die Firmenvertreter: Sarah Wegener (stehend links) in der Pause des Berufsinformationstages. © Rohdenburg

Wildeshausen – Die Zeiten sind ideal für Schulabsolventen. Im Zuge des Fachkräftemangels werben heimische Unternehmen um Nachwuchskräfte, die eine Ausbildung absolvieren wollen. So kamen 15 Vertreter von Firmen aus der Region im Rahmen des Betriebsinformationstages in die Hauptschule Wildeshausen und stellten ihre Tätigkeit sowie Schulungsmöglichkeiten vor.

Dabei trafen sie auf sehr gut vorbereitete Neun- und Zehntklässler. „Die Schüler haben sich zunächst unabhängig von den Betrieben mit den Ausbildungsberufen beschäftigt“, berichtete die Berufsinformationsbeauftragte Sarah Wegener. Erst danach hätten sie erfahren, welche Firmen konkret in der Hauptschule zu Besuch sein würden. Den jungen Menschen bot sich die Gelegenheit, sich über je vier Ausbildungsberufe zu informieren. Zu Gast waren Agrarfrost, das Alexanderstift, Atlas Weyhausen, Gebrüder Sauer, Mega Logistik/PHW-Gruppe, Hermes Systeme, Kornkraft, Rang-Bau, Schornsteinfeger Bassow, Go Gondzo, Schachtschneider Stauden, Schade Maschinenbau, Schulz Systemtechnik, Sanitas und Famila.

„Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben“, lobte Hauptschul-Rektor Andreas Everinghoff. „Wir wollen unseren Schülern einen möglichst leichten Übergang ins Berufsleben bieten.“ Es sei wichtig, dass die Schüler von den Firmenvertretern direkt erfahren, welche Erwartungen diese nicht nur hinsichtlich der schulischen Leistungen, sondern auch des Verhaltens haben.

Schüler waren gut vorbereitet

Finn Schachtschneider bildet Gärtner in der Fachrichtung Stauden aus und gibt unumwunden zu: „Die Zeugnisnoten sind nicht entscheidend.“ Er schaue, wie viele Fehltage ein Bewerber habe und ob er motiviert sei. Positiv fand er, dass alle Schüler einen Fragenkatalog dabei hatten. „Vor drei Jahren haben sie alle gefragt, was man verdienen kann. Das war heute anders“, so seine Bilanz.

Hermann Petermann von der Firma Gebrüder Sauer sucht nach Bewerbern als Feinwerkmechaniker im Maschinenbau. „Wir müssen auf die jungen Leute zugehen und ihnen das Praktikum anbieten“, so seine Erfahrung. Sein Betrieb würde durchgehend im Jahr Praktikanten nehmen und hoffe, dadurch Auszubildende zu gewinnen.

Problemschüler in der Autowerkstatt

Bei Go-Gondzo-Inhaber Christian Wilmer läuft es ein wenig anders. „Bei mir meldet sich die Schule, wenn es Problemfälle gibt“, berichtete er. Es gebe immer wieder Schulverweigerer, die keine Lust mehr auf Unterricht hätten. „Die haben aber Bock auf Arbeit in der Werkstatt“, erläutert der Kfz-Meister. Da gebe es in der Regel auch keine Probleme mit der Disziplin. „Die problematischsten Schüler sind oft die besten Auszubildenden“, hat Wilmer die Erfahrung gemacht.

Sascha Lücke, Einrichtungsleiter des Alexanderstifts in Wildeshausen, nutzte den Besuch in der Hauptschule, um den Schülern erst einmal zu erklären, was bei ihm getan wird. „Wir brauchen Leute, die körperlich und mental belastbar sind“, sagte er. Zudem müsse die Bereitschaft vorhanden sein, im Schichtdienst, sowie an Wochenenden oder Feiertagen zu arbeiten. „Dafür kann man in der Altenpflege gutes Geld verdienen“, wirbt Lücke für den Job. Voraussetzung sei ein erweiterter Hauptschulabschluss.