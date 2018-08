„Leichen“ auf dem Marktplatz schockieren

Aktionsgruppe „Seebrücke“ kritisiert europäische Flüchtlingspolitik

+ Aktivisten bedeckten die „leblosen Flüchtlinge“ auf dem Marktplatz mit Folie und informierten anschließend Passanten. - Foto: dr

Wildeshausen - Ungewohnte und beklemmende Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag auf dem Wildeshauser Marktplatz ab. Zehn Mitglieder der „Seebrücke“-Bewegung gingen wortlos zum Brunnen, übergossen ihr Gesicht mit Wasser und sanken auf das Pflaster, wo sie regungslos liegen blieben. Minuten lang lagen die zumeist jungen Menschen dort wie tot. Niemand kümmerte sich um sie. Dann kamen Personen in Overalls und bedeckten die „Leichen“ mit Folie, wie sie auch verwendet wird, um tote Flüchtlinge abzudecken, die – zumeist von Schleppern betrogen – im Mittelmeer umgekommen sind. Die Menschen in den Cafés sahen irritiert zu und wurden später über den Grund der Aktion informiert. So beispielsweise darüber, dass in diesem Jahr mindestens 1 545 registrierte Menschen ihren Tod auf der Flucht im Wasser fanden.