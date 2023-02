Lehrer der LEB schwärmt von der Arbeit mit Zugewanderten in Ahlhorn

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Lehrer Stefan Hicke unterrichtet den Integrationskurs am Bildungszentrum in Ahlhorn. © vorwerk

Dadurch, dass alles etwas kleiner ist in Ahlhorn, sei es familiärer, sagt Lehrkraft Stefan Hicke und gibt Einblicke in einen Kurs. In der Gemeinde Großenkneten ist der Wunsch nach mehr Angeboten da.

Ahlhorn – „Ich bin umgezogen. Zu welchem Amt muss ich, um mich umzumelden?“, fragt Stefan Hicke in die Runde. Er unterrichtet im Bildungszentrum (BIZ) der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) in der Gemeinde Großenkneten in Ahlhorn einen Sprachkurs für geflüchtete Frauen. „Einwohnermeldeamt“, ruft eine der elf Damen, die an dem sogenannten Integrationskurs mit Orientierungskurs teilnehmen, ohne zu zögern – die richtige Antwort.

Hicke geht mit den Ukrainerinnen, Polinnen, Rumäninnen und einer Vietnamesin in einem Seminarraum am BIZ Prüfungsfragen des Tests „Leben in Deutschland“ (LID) durch. Denn noch in dieser Woche steht für seine Gruppe der diesjährige LID-Abschlusstest an. Alle Teilnehmerinnen haben im Vorfeld einen Deutsch-Sprachkurs absolviert.

Verantwortlich für die Integration in der Gemeinde: Lisa Halter, Temur Litvinov und Karin Pieper (von links). © Vorwerk, Marten

Nervös sei er im Hinblick auf die Prüfung nicht: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass alle bestehen“, betont Hicke. Wenn das der Fall ist, bekommen alle das Zertifikat „Integrationskurs“, das von der Ausländerbehörde für die Einbürgerung benötigt wird. Ein großer Schritt also für die Frauen, die den Kurs vier Mal pro Woche besuchen. Sie lernen immer von 8.30 bis 12.35 Uhr, über einen Zeitraum von zehn Monaten hinweg.

Kriegsgeschehen in der Ukraine beeinflusst auch die Seminar-Einheiten

Immer mal gebe es Tage, bei denen einige Teilnehmerinnen „mit dem Kopf nicht so ganz da sind“, erklärt Hicke. „Zum Beispiel, wenn in der Ukraine wieder etwas passiert und Angehörige betroffen sind“. Das müsse man ihnen zugestehen, betont er.

Hicke ist seit fast vier Jahren in Ahlhorn und schwärmt: „Da hier alles etwas kleiner ist, wirkt es familiärer. Wir sind nicht nur Lehrer, sondern auch Krisenhelfer. Wir unterstützen bei allem, zum Beispiel, wenn einer unserer Teilnehmer mal ein kaputtes Auto hat.“ Diese enge Bindung habe es bei anderen Bildungseinrichtungen, für die Hicke gearbeitet hat, nicht gegeben. Er sei 2016 beruflich „umgesattelt“, erzählt der frühere Banker. Das sei eine gute Entscheidung gewesen.

Ein Zeitstrahl mit den wichtigsten Ereignissen der deutschen Geschichte hängt im Seminarraum. © Vorwerk, Marten

Sieben Sprach- und Integrationskurse bietet die LEB in Ahlhorn an. Dafür werden vier hauptamtliche Lehrkräfte und zwei Mitarbeiter auf Honorarbasis eingesetzt. Das erklärt die LEB-Regionalleiterin, Karin Pieper. Die Finanzierung läuft über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Durch das EU-Programm „Leader“ konnte die LEB zwei Jahre lang eine Lernwerkstatt in Ahlhorn anbieten. Diese sei mit 100 Teilnehmern sehr gut angekommen, so Pieper. Die Förderung dafür sei nun aber abgelaufen.

Bedarf für mehr Kurse ist, „politische Entscheidungen“ versperren den Weg

Temur Litvinov ist Integrationsbeauftragter der Gemeinde Großenkneten. Er arbeitet eng mit der LEB zusammen und wünscht sich, dass in der Kommune noch mehr Kurse angeboten werden könnten. „Der Bedarf ist da“, ist er sich sicher. Es liege an den „politischen Entscheidungen“, dass nicht noch mehr gemacht wird, meint er. Laut Pieper fehle „zurzeit sowieso das Personal für mehr Kurse“.

Ganz unterschiedlich sei die Anzahl der Teilnehmer, die die Kurse erfolgreich beenden, erklärt Lisa Halter. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin der LEB und für die Beratung in Ahlhorn zuständig. Sie sagt: „Gerade die Flüchtlinge, die schon in der Heimat wenig Schulbildung genossen haben, haben Schwierigkeiten.“ Durchfallen sei aber kein Drama, da ein zweiter Anlauf möglich ist.

Mitte März startet ein weiterer Integrationskurs der LEB. Dafür gibt es noch wenige freie Plätze. Anmeldungen nimmt Halter unter Telefon 04435/79077053 oder per E-Mail an lisa.halter@leb.de entgegen.

Machen Sie den Integrationstest Wer sich dafür interessiert, wie Prüfungsfragen für den LID-Test aussehen, kann im Internet unter www.bit.ly/3ZmW9yZ einen Musterfragebogen ausfüllen.