Abbruchbagger legt Giebel am Nachbarhaus frei – jetzt sprechen die Anwälte

Von: Dierk Rohdenburg

Die Abbruchseite: Der Dachgiebel wurde provisorisch mit einer Folie abgedeckt. © dr

Seitdem nebenan ein Haus abgebrochen wurde, lebt Familie Dyballa aus Wildeshausen mit massiven Schäden am eigenen Haus. Die Reparatur lässt auf sich warten.

Wildeshausen - Etwas mulmig ist wohl jedem zumute, wenn ein Gebäude abgerissen werden soll, das praktisch Mauer an Mauer mit dem eigenen Haus steht. Das ging auch Annett und Erik Dyballa aus Wildeshausen so. Neben ihrem Eigenheim an der Ahlhorner Straße 105 stand ein Gebäude, in dem früher ein Imbiss ansässig war. Die marode Immobilie Ahlhorner Straße 103 sollte entfernt werden, um auf dem Grundstück Mehrparteienhäuser zu errichten.

Im April kam der Abrissbagger und zerlegte das abgängige Gebäude Stück für Stück. Aber ganz offensichtlich ging bei dieser Aktion auch einiges an Dyballas Haus zu Bruch, was eigentlich unversehrt bleiben sollte. „Der Bagger ist mit dem Greifer im Dachbereich gewesen und hat dort ein riesiges Loch in das Mauerwerk gerissen“, stellte Erik Dyballa geschockt fest.

Im oberen Bereich wohnt seine Schwiegermutter Antje Knüppel, und bei der zog es plötzlich kühl in die Wohnung und Baustellensand wehte herein, weil ein Teil der Fassade fehlte. „Wir haben sofort den Bauherren, die Firma NW Projektbau Landwehr in Vechta, angerufen und den Geschäftsführer Manfred Landwehr ermahnt, nicht noch mal mit dem Bagger so nah an das Haus ranzugehen“, erinnert er sich. Doch trotz der Zusicherung sei der Greifer am 25. April erneut der Fassade so zu Leibe gerückt, dass der Kamin von außen zerstört wurde.

Anwohner im Nachbarhaus rufen die Polizei

„Wir haben sofort die Polizei gerufen“, berichtet Erik Dyballa. „Auch deshalb, weil der gesamte Abbruchbereich von dem Unternehmen Damann nicht mit Zäunen abgesichert war. Zudem habe er sofort wieder bei Landwehr angerufen, damit nicht weitere Teile des Hauses zerstört werden. „Man hat uns zugesichert, dass die Arbeiten eingestellt werden“, erinnert sich Erik Dyballa. Außerdem habe man erklärt, dass die Schäden beseitigt werden.

Der Dachgiebel: So sah der Bereich aus, nachdem der Abrissbagger sein Werk verrichtet hatte. © Dyballa

Passiert ist seitdem am Haus nichts – aber es gab Telefonate, Briefe und die Konsequenz, dass sich beide Parteien nun durch Anwälte vertreten lassen – was offenbar einer zügigen Einigung nicht förderlich ist.

„Da muss ganz schnell etwas passieren“, sagt Erik Dyballa. Der Dachbereich des Hauses sei zwar mit einer Folie abgedichtet worden, dennoch ziehe es von dort in die Wohnräume seiner Schwiegermutter. „Der Giebel muss repariert und die Fassade abgedichtet werden“, steht für den Wildeshauser fest. Ein Gutachter habe zudem Risse in dem vor rund 50 Jahren erbauten Haus festgestellt. Das Gebäude stehe auf der Abbruchseite derzeit an einer Kante, sodass er befürchtet, dass ohne eine vernünftige Gründung die Mauer absacken kann.

Heiner Landwehr : „Das muss wiederhergestellt werden“

Heiner Landwehr von der gleichnamigen Firma sieht auf Nachfrage unserer Zeitung ebenfalls die Notwendigkeit, die Schäden zu beheben. „Das muss wiederhergestellt werden. Keine Frage“, sagt er.

Doch was einfach klingt, ist offenbar komplizierter. Zunächst war nicht ganz klar, wo überhaupt die Grundstücksgrenze zwischen den beiden Gebäuden verläuft. Dazu musste ein amtlicher Gutachter eingeschaltet werden, der mittlerweile für Klärung gesorgt hat.

Für Landwehr steht danach fest, dass das Abbruchunternehmen „nichts Fremdes“ vom Gebäude abgenommen hat. „Der Bagger hat nichts beschädigt, sondern nur einen Bereich offengelegt“, betont er. Das wiederum bedeute, so habe es ihm sein Anwalt signalisiert, dass sich die Dyballas an den Kosten für Reparaturen beteiligen müssen. „Wir müssen zudem noch weitere Abbrucharbeiten erledigen, damit dort eine Mauer hochgezogen werden kann“, sagt Landwehr.

Familie hofft, dass es kein Extremwetter gibt

Am Freitag hat der Bauunternehmer nach Angaben von Dyballa zumindest die Abrissreste an der Giebelwand entfernt. Der Wildeshauser ist gespannt, wie es weitergeht: „Wir warten jetzt schon bald vier Monate.“ Es sollte schnell etwas passieren, damit nicht noch weitere Schäden am Eigenheim entstehen, weil keine Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. „Die ganze Familie hofft, dass es erst mal keine Extremwetterereignisse gibt“, so Erik Dyballa.

Unterdessen werden nebenan schon die neuen Häuser gebaut.