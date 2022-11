Legionellen im Krandel nachgewiesen: Duschen gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Weil Legionellen nachgewiesen wurden, sind die Duschen im Krandel gesperrt. © dpa

Wildeshausen – Die Duschen im Krandelstadion in Wildeshausen sind gesperrt. Das Gesundheitsamt hat dort gefährliche Legionellen in den Leitungen gefunden.

Im Sommer blieben in den Umkleideräumen im Krandel in Wildeshausen die Duschen kalt. Doch seitdem sie eigentlich wieder heißes Wasser abgeben sollen, sind sie komplett gesperrt. Wie Krandelverwalter Hans Gralla auf Nachfrage bestätigte, hat das Gesundheitsamt des Landkreises in den Duschen im Krandelstadion bereits vor Wochen Legionellen nachgewiesen.

Deshalb dürfen die Räume derzeit nicht betreten werden. Und erst, wenn die Ergebnisse eines erneuten Tests des Gesundheitsamtes Ende nächster Woche vorliegen, könnten die Duschen wieder zur Benutzung freigegeben werden.

Eine Stellungnahme durch das Gesundheitsamt oder die Wildeshauser Stadtverwaltung war am Freitagnachmittag nicht mehr zu erhalten. Wie Gralla berichtet, war die Krandelverwaltung im Sommer angewiesen worden, die Heizung und das heiße Wasser abzustellen, um Energie und Kosten zu sparen. „Das war in den warmen Monaten auch kein Problem“, so Gralla. Als aber Anfang Oktober wieder heißes Wasser durch die Brausen fließen sollte, erbrachten die Proben des Gesundheitsamtes einen positive Befund des Erregers. Dieser vermehrt sich in stehendem warmen Wasser und kann beim Einatmen grippeähnliche Erkrankungen sowie schwere Lungenentzündungen hervorrufen. Immer wieder gibt es auch Todesfälle.

Die Duschen wurden sofort gesperrt

Die Duschen wurden sofort gesperrt. Die Sportler müssen nun ungeduscht den Heimweg antreten oder ins benachbarte Krandelbad wechseln. Diese Möglichkeit nutzen zumeist die Gästeteams, die einen weiteren Heimweg haben. Unterdessen müssen die Duschen nun regelmäßig mit mehr als 70 Grad heißem Wasser durchgespült werden, um die Legionellen abzutöten. Vor wenigen Tagen hat das Gesundheitsamt erneut Tests genommen. „Die derzeitige Lage nervt“, sagt Gralla. Er lobt aber die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dass es gelungen sei, die unkomplizierte Regelung zu finden, dass das benachbarte Hallenbad genutzt werden kann. Dennoch hofft er, Ende nächster Woche die Duschen wieder freigeben zu können.