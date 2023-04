Tod von Heinrich Boning: „Wildeshausen verliert eine Legende“

Von: Dierk Rohdenburg

So kannte man Heinrich Boning als Gerichtspräsident. © Dejo

Mit Heinrich Boning verlieren nicht nur die Wache der Wildeshauser Schützengilde und die Gerichtskollegen eine „Legende“, sondern auch die gesamt Gilde und die Stadt Wildeshausen.

So reagiert Hergen Stolle, Hauptmann der Wache, auf den Tod des 87-jährigen ehemaligen Gerichtspräsidenten am Montag, 3. April.

„Boning hat stets mit seiner schauspielerischen Fähigkeit und mit seiner sympathischen Art die Menschen gut unterhalten“, betont Stolle in einem Nachruf. „Mit seiner redegewandten Art hat er die Zuhörer und Zuschauer in seinen Bann gezogen und mitgenommen in seine Welt. Boning kannte sich in Wildeshausen bestens aus, und ihm waren viele alte Wildeshauser Geschichten bekannt, die er stets für sich zu nutzen wusste. Wenn diese Geschichten nicht passiert sind, hatte er immer die Fähigkeit, sie so zu erzählen, als wären sie passiert.“

„Viele wollten von ihm verurteilt werden“

Als Gilderichter, so Stolle, sei Boning vielen Wildeshausern bekannt gewesen. Viele wollten an Pfingsten am liebsten von ihm zu drakonischen Strafen „verurteilt“ werden.

Boning war von 1967 bis 2003 Richter und Staatsanwalt des Gildegerichtes. Im Jahre 2003 erfolgte die Ernennung zum Gerichtspräsidenten sowie 2017 die Ernennung zum Ehrengerichtspräsidenten. Er wurde mit dem Ehrenorden in Gold für 50-jährige Kompaniezugehörigkeit ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde er mit dem Verdienstorden in Gold für hervorragende Leistung ausgezeichnet.

„Boning war ein Tausendsassa, ein liebevoller Wildeshausen-Fan, ein Mensch, der stets zum Scherzen in der Lage war und höchstes Ansehen nicht nur unter Richter- Wache- und Gildekameraden hatte, sondern in der gesamten Region“, lobt Stolle. „Seine Verbundenheit zur Heimat lebte und liebte er. Wir trauern um ihn und werden ihm stets ein gebührendes Andenken bewahren. Er wird in unserem Herzen für immer präsent bleiben.“